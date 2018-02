Comienza la temporada de las grandes ventas en Londres

El miércoles 28 de febrero comienza la temporada de grandes ventas en Londres y Sothebys, que vendió u$s 4700 millones el año pasado, espera superar los u$s 5000 millones este año. Sus acciones se valorizaron un 12,5% el año pasado y su capitalización es de u$s 2500 millones y con ingresos brutos cercanos a los u$s 1000 millones. Es una de las acciones atractivas de Wall Street. Son muy activos en las ventas on-line que ya superan los 180 millones de dólares.

En las tres subastas de arte impresionista y moderno con 400 obras a la venta, hay varias con garantía de venta por parte de terceros, esto significa que por un precio reservado ya hay comprador para algunas y si la obra sube de la base, ese tercero, aunque no sea el comprador, se llevara una parte de la venta, es la manera de garantizar la llegada de obras importantes a la venta en un mercado que es demandante pero que esta corto de oferta. En la primera noche de venta son presentadas obras de solamente 28 artistas que son los más demandados del mercado. Como siempre Pablo Picasso y su obra son las estrellas, un retrato de la amante del malagueño, María Teresa, realizado en 1937, el mismo año que el Guernica, se espera supere los u$s 50 millones, es una obra "fresca", que no ha estado en el mercado y muy atractiva para muchos museos y coleccionistas, su tamaño es pequeño (55 x 46 cm), también hay una obra de un torero realizada al fin de su carrera que estuvo en su última muestra de 201 obras en Avignon en el Palacio de los Papas en 1972, curiosamente en la subasta de surrealismo se incluye una obra del genial artista, algo inusual.

Un candelabro de techo de Alberto Giacometti, con pátina dorada, y del cual hay solamente tres bronces, aspira a u$s 6 millones. Una rareza es el Umberto Boccioni, artista futurista que falleció a los 33 años y con pocas obras en el mercado, "Testa", de 60 x 60cm y de 1912, está estimada en también u$s 6 millones, puede dispararse su precio o bien quedar sin ofertas. Lindísimo es un pequeño Léger de 1920 que creo superará los u$s 2 millones. Hay un Rodin, "El Beso", de 60 cm, que busca superar el millón y fue fundido por Barbedienne en 1914, no sabemos en qué cantidad. Otra joya de la venta es un André Derain, fauvista (las bestias salvajes, como lo calificó un crítico) de 1905 pintado en Collioure en el sur de Francia, mide 38 x 46cm y se estima en u$s 8 millones, fue Alain Delon el primero que hace décadas compraba estas obras, como también las de Braque, Matisse y Vlaminck, plenas de color y alegría.

A continuación se venderán obras surreales de diez artistas, la figura es el belga Magritte con seis obras, una de ellas es una botella de vino con cielo y nubes que puede superar el millón. Hay tres obras de Dalí que tienen origen argentino, eran de María Adela de las Mercedes Apolonia Atucha Llavallol (1887-1970), quien en 1931, en París, se las compró al genial Salvador, son dos miniaturas de 21 x 15 cm y de 14 x 18 cm y una boceto de Gradiva, se espera recaudar más de u$s 5 millones por ellas, son del mejor período del artista en la década del 30 y la que aquí ilustramos nunca fue expuesta y la otra solamente una vez.

Veremos cómo se comporta el mercado y Sothebys sigue innovando, acaba de comprar un sitio de internet que vende diseños entre u$s 5 mil y u$s 100.000 llamado Viyet.