Christies abre la temporada de grandes ventas

Christie’s es la líder del mercado con ventas por u$s 6600 millones el año pasado. Es muy ágil en su comercialización ya que al ser una empresa privada no debe cumplir con normas que su rival Sotheby’s –al cotizar en Bolsa– debe respetar. Realiza un promedio de 350 subastas por año y las lleva a cabo en 10 ciudades, tres continentes y tiene oficinas en 46 países, entre ellos Argentina. Buscan ampiar el mercado y hace unos días realizaron una subasta de meteoritos con 4500 millones de años de antigüedad que se vendieron en hasta u$s 191.000.

Christie’s están aumentando sus ventas on-line y también son muy fuertes las ventas privadas. Hasta pueden llegar a ser líderes en el rubro de galerías y superar los u$s 1000 millones que vende la galería Gagosian con sus 14 sucursales.

Para el martes 27 ofrecen cien obras en venta de impresionistas y modernos y también de la escuela surrealista. Tienen diez lotes que esperan se vendan en más de u$s 5 millones. Hay 9 Picassos en oferta con uno de buen tamaño y de 1967 con el tema de Mosqueteros que aspiran llegue a u$s 20 millones.

Hay tres paisajes de Monet con valores entre u$s 5 y u$s 10 millones. Me sorprende la estimación de u$s 12 millones por un pastel de Edgar Degas, de 66x37 cm., que es una escena de teatro en la Opera de París con dos personajes. Creo que es muy alta y dudo que se venda. Muy lindo el fauvista André Derain, realizado en el Támesis de Londres, que estiman en u$s 10 millones, y muy atractivo pero también con muy alta base (de u$s 6 millones) por el Kees Van Dongen que retrató algunas damas argentinas en París y del cual hay una lindísima obra en nuestro museo. Este holandés esta siendo revalorizado en la última década con justicia.

Un típico Kandinsky también pide más de u$s 5 millones. Hay también tres bodegones de Morandi que fluctuarán en el millón. Un artista que aún creo no es tan caro es Balthus (1908-2001), este año se realizará una retrospectiva de su obra que no es muy numerosa, la obra a venderse, con una de sus típicas adolescentes que pueden generar algún resquemor a las #metoo. Fue realizada en Roma cuando el polaco era director de la Academia Francesa que se encuentra en la Villa Médici, al lado de la Iglesia de Trinita dei Monti. Eran los años setenta y luego de allí se recluyó, con su mujer japonesa, en un castillo en Suiza hasta el final de sus días, generalmente sus obras le llevaban unos tres años de ejecución y al final de su carrera las exponía de a una en galería londinense. Eran vendidas en enormes sumas rápidamente. Se estima llegar a los u$s 3 millones por esta obra y solamente tres de sus obras se han vendido en más de u$s 5 millones.

Una rareza es la lindísima acuarela de Osckar Schlemmer (1888-1943), uno de los más famosos miembros de la Bauhaus poco conocido. Sólo en el MOMA de Nueva York hay una pintura destacada de él, que se encuentra en el descanso de una escalera porque su tema es "La escalera de la Bauhaus". Creo que esta acuarela de 56x43 cm. será un récord y se venderá en más de u$s 700.000 que piden.

La venta de Surrealismo contiene 34 obras de 15 diferentes artistas. Es Magritte el mejor representado con siete obras. Una de 1926 puede superar los

u$s 10 millones ya que es histórica. Estuvo en la primera muestra del artista belga en Bruselas. Veo con alegría que también ofrecen una obra del cubano Wilfredo Lam y otra del chileno Matta, sacándolos del "ghetto" del mentado arte latinoamericano. También se ofrecerán, al día siguiente, 160 obras que tienen como criterio de presentación que han sido realizadas en papel. En Buenos Aires también arranca la temporada con remate de Martín Saráchaga, sin base y al mejor postor, sin duda muy tentador.