Durante el cierre de mercados de este jueves, 7 de mayo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.27, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.18% en comparación con su precio en la sesión de apertura. La cotización del euro muestra un descenso: en la última semana cayó un 0.99% y en el último año acumula un 7.09%, consolidando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, el euro presentó una tendencia mayormente alcista con retrocesos puntuales, pero concluyó con dos jornadas de caída que enfriaron el impulso acumulado. La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 6.36%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 en días consecutivos ha registrado un incremento. Esto sugiere que los inversores tienen confianza en la moneda y que la demanda está aumentando. Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría verse afectada por factores económicos y políticos en el futuro cercano. Una evaluación continua es esencial para entender la sostenibilidad de este aumento en la cotización del Euro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.