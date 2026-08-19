Qué significa que un semáforo parpadee en amarillo toda la noche y cómo circular.

Es común que durante la madrugada muchos semáforos dejen de funcionar con su ciclo habitual de luces y pasen a parpadear en amarillo de forma intermitente. Esta situación suele generar dudas entre los conductores , sobre todo en quienes no están acostumbrados a circular a esas horas.

Este cambio no se debe a una falla del sistema, sino a una configuración específica que se activa de manera intenciona l en determinados horarios. El objetivo es adaptar el funcionamiento del semáforo a la cantidad de vehículos que circulan durante la noche .

El parpadeo amarillo indica que el semáforo está en modo de precaución. A diferencia del funcionamiento normal, esta señal no ordena detenerse ni avanzar de forma automática, sino que advierte a los conductores que deben extremar el cuidado al aproximarse al cruce .

Semáforo en amarillo. Freepik

Por qué se activa este modo

Este sistema suele utilizarse en horarios de bajo tránsito, especialmente durante la madrugada o la noche, cuando la cantidad de autos que circulan es mucho menor. En esos momentos, mantener el ciclo completo de luces podría generar esperas innecesarias en cruces donde casi no hay tránsito.

Por eso, el modo intermitente busca agilizar la circulación sin eliminar por completo la señal de alerta en la intersección. De esta manera, se evitan detenciones prolongadas, pero se mantiene un aviso claro de que se está ingresando a un cruce.

Cómo se debe circular ante esta señal

Ante un semáforo en amarillo parpadeante, lo primero que debe hacer un conductor es reducir la velocidad al acercarse al cruce. Aunque no se trata de una señal de detención obligatoria, sí indica que hay que circular con mayor precaución que en un cruce con semáforo apagado o sin ningún tipo de señalización.

Es fundamental prestar atención a la posible presencia de otros vehículos, peatones o ciclistas que puedan estar cruzando en simultáneo. La prioridad de paso, en estos casos, suele depender de las normas de tránsito locales.

Por último, se recomienda mantener siempre una conducción atenta durante la noche, ya que la visibilidad suele ser menor y los reflejos pueden verse afectados por el cansancio o la falta de luz natural.