Atención | Confirman la peor noticia del No Circula: ahora se impondrán multas para conductores que manejen fuera de horario

Es un hecho, el Gobierno del Estado de México, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, ha dado inicio a las multas aplicables a todos los conductores que no cumplan con los horarios establecidos por el Programa Hoy No Circula.

Las autoridades han hecho público el desglose de las multas y el listado de agentes facultados para imponer sanciones en el Estado de México.

“Desde el 1 de enero del 2026, el Hoy No Circula Edomex se implementa con multas”, informó el Gobierno de México y añadió: “No te dejes engañar, infórmate sobre quiénes pueden sancionar y los motivos correspondientes”.

Cambian las reglas de tránsito en Edomex: las 4 nuevas sanciones que te pueden dejar sin licencia de conducir de inmediato. Shutterstock

Tabla actualizada de multas por incumplir el Hoy No Circula en Edomex

El programa Hoy No Circula comenzó a aplicarse el 1 de enero en las zonas metropolitanas de Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Motivos de las multas:

Circular en un día restringido según Hoy No Circula conlleva una multa de 20 UMA.

El costo de la verificación extemporánea asciende a 30 UMA, además de la multa correspondiente.

Rebasar los límites máximos de emisiones (mediante sensor remoto) implica una penalización de 24 UMA, la multa y la confiscación de la placa.

La falta de un holograma de verificación supone una sanción de 20 UMA, además de la multa y el posible remandamiento del vehículo al corralón.

Para el vehículo evidentemente contaminante, la multa es de 20 UMA, más la multa y el remandamiento al corralón.

Nuevas multas de tránsito. Gobierno del Estado de México

Vehículos exentos del Programa Hoy No Circula

El Gobierno del Estado de México ha comunicado que con el fin de asistir a las familias mexicanas que residen en el extranjero, se han implementado estrategias que benefician a conductores portadores de placas extranjeras.

Las medidas adoptadas buscan facilitar la migración y proporcionar un apoyo significativo a aquellos que han abandonado su país de origen.

“Apoyamos a las personas migrantes con programas que les permiten reunirse con sus familias.”

Hasta el 9 de enero de 2026, los vehículos que portan placas extranjeras y aquellos con importación temporal vigente se beneficiarán de la exención del Programa Hoy No Circula, según lo comunicado por el Gobierno.

La medida establece que a partir del primero de diciembre y hasta el 9 de enero de 2026, dichos vehículos podrán circular de manera libre, sin riesgo a ser multados por razones relacionadas con el Programa Hoy No Circula.

“Con la finalidad de facilitar su tránsito en la ciudad, así como evitar que sean víctimas de abuso y extorsión”, confirmó el Gobierno del Estado de México.

La Secretaría de Medio Ambiente ha informado sobre las entidades autorizadas para emitir sanciones. Evite extorsiones o multas mayores derivadas de la falta de verificación vehicular.

Las sanciones relacionadas con la verificación vehicular, por el uso de vehículos que emiten humo visible o por circular en horarios restringidos, son aplicables únicamente por:

La Policía Municipal: si el vehículo circula en vialidades de su jurisdicción.

La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad: si el vehículo circula en vialidades de jurisdicción estatal.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México aclaró que “es posible imponer múltiples multas a un mismo vehículo, dependiendo de su situación”.