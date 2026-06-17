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Es un hecho, el Gobierno del Estado de México, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, ha dado inicio a las multas aplicables a todos los conductores que no cumplan con los horarios establecidos por el Programa Hoy No Circula.
Las autoridades han hecho público el desglose de las multas y el listado de agentes facultados para imponer sanciones en el Estado de México.
“Desde el 1 de enero del 2026, el Hoy No Circula Edomex se implementa con multas”, informó el Gobierno de México y añadió: “No te dejes engañar, infórmate sobre quiénes pueden sancionar y los motivos correspondientes”.
Tabla actualizada de multas por incumplir el Hoy No Circula en Edomex
El programa Hoy No Circula comenzó a aplicarse el 1 de enero en las zonas metropolitanas de Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.
Motivos de las multas:
Vehículos exentos del Programa Hoy No Circula
El Gobierno del Estado de México ha comunicado que con el fin de asistir a las familias mexicanas que residen en el extranjero, se han implementado estrategias que benefician a conductores portadores de placas extranjeras.
Las medidas adoptadas buscan facilitar la migración y proporcionar un apoyo significativo a aquellos que han abandonado su país de origen.
“Apoyamos a las personas migrantes con programas que les permiten reunirse con sus familias.”
Hasta el 9 de enero de 2026, los vehículos que portan placas extranjeras y aquellos con importación temporal vigente se beneficiarán de la exención del Programa Hoy No Circula, según lo comunicado por el Gobierno.
La medida establece que a partir del primero de diciembre y hasta el 9 de enero de 2026, dichos vehículos podrán circular de manera libre, sin riesgo a ser multados por razones relacionadas con el Programa Hoy No Circula.
“Con la finalidad de facilitar su tránsito en la ciudad, así como evitar que sean víctimas de abuso y extorsión”, confirmó el Gobierno del Estado de México.
La Secretaría de Medio Ambiente ha informado sobre las entidades autorizadas para emitir sanciones. Evite extorsiones o multas mayores derivadas de la falta de verificación vehicular.
Las sanciones relacionadas con la verificación vehicular, por el uso de vehículos que emiten humo visible o por circular en horarios restringidos, son aplicables únicamente por:
- La Policía Municipal: si el vehículo circula en vialidades de su jurisdicción.
- La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad: si el vehículo circula en vialidades de jurisdicción estatal.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México aclaró que “es posible imponer múltiples multas a un mismo vehículo, dependiendo de su situación”.