Envolver las llaves en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Guardar la llave inteligente del auto envuelta en varias vueltas de papel aluminio se volvió un hábito entre conductores que buscan una barrera extra contra el robo por amplificación de señal. La llave emite una señal de radio de forma constante, incluso guardada en un cajón o sobre la mesa de entrada.

El truco se apoya en un principio de física real: la jaula de Faraday, capaz de bloquear ondas electromagnéticas cuando un objeto queda completamente cubierto por un material conductor. Cada vez más conductores lo adoptan como capa adicional, sin que reemplace ningún sistema de seguridad del vehículo.

Por qué el papel aluminio bloquea la señal de la llave inteligente

Los vehículos con acceso y arranque sin llave —el sistema conocido como keyless entry— intercambian señales de radio de corto alcance con el control para confirmar que está cerca. Ese intercambio ocurre todo el tiempo, incluso con la llave dentro de la casa.

El riesgo aparece cuando alguien intenta captar y estirar esa señal con un par de dispositivos receptor-transmisor, una técnica conocida como ataque de relevo que permite abrir y hasta encender el auto sin tocar la llave. Cuanto más cerca esté el control de una puerta o ventana, más fácil resulta interceptarlo.

Ahí entra el aluminio: envuelto en varias capas y sin dejar ninguna parte del control expuesta, actúa como barrera para las ondas de radio y corta esa comunicación mientras la llave permanece dentro del envoltorio. El método no requiere ningún accesorio especial, aunque tampoco sustituye las medidas de seguridad de fábrica del vehículo.

Fuera del aluminio casero, también existen fundas comerciales con materiales de bloqueo de radiofrecuencia (RF), pensadas específicamente para guardar llaves keyless cuando no se usan y que cumplen la misma función de forma más duradera.

Cómo envolver correctamente una llave keyless con papel aluminio

Para que el método funcione, la llave debe quedar tapada por completo, sin bordes sueltos ni partes visibles del control. Si queda algún hueco, la señal puede seguir saliendo. Estos son los pasos básicos:

Extiende una hoja de papel aluminio sobre una superficie plana y firme.

Coloca la llave en el centro y dobla el aluminio hacia adentro por los cuatro lados.

Agrega una segunda capa completa , girando la llave 90 grados para tapar cualquier hueco de la primera.

Verifica el resultado: acércate al auto con la llave envuelta y confirma que no se abra ni encienda.

Qué otras medidas ayudan a proteger las llaves inteligentes

El aluminio no es la única opción. Estas prácticas complementan la protección de un sistema keyless:

Guarda la llave lejos de puertas , ventanas y la entrada de la casa, no solo en el mueble más cercano.

Usa una funda con bloqueo RFID o Faraday certificada si preferís no depender del aluminio casero.

Consulta con la agencia o el fabricante si existe una actualización de software para el sistema keyless.

Evita dejar el auto y la llave cerca uno del otro por horas, sobre todo en cocheras abiertas o accesos visibles desde la calle.

Combinar el aluminio con estas prácticas reduce el margen para un ataque de relevo sin gastar en ningún dispositivo adicional: alcanza con cambiar dónde y cómo se guarda la llave todos los días.