Nemak cerró el segundo trimestre de 2026 con una mezcla de señales encontradas: ingresos al alza por la integración de GF Casting Solutions, presión en márgenes por el superpeso y costos extraordinarios en Norteamérica, y un entorno regulatorio que podría endurecerse con la revisión del T-MEC.

Al mismo tiempo, la compañía avanza en uno de sus proyectos industriales más ambiciosos en Estados Unidos: una megaplanta de fundición estructural en Georgia que promete convertirse en un hub clave para plataformas eléctricas.

La empresa reportó ingresos por u$s 1,500 millones, un aumento de 19% anual, pero con un EBITDA de 171 millones de dólares, 6% por debajo del año previo. El golpe vino principalmente de Norteamérica, donde el margen se comprimió por la apreciación del peso y por costos extraordinarios derivados de una demanda inesperadamente fuerte de motores de combustión interna.

“El EBITDA se redujo un 31 %… debido, en gran medida, a la apreciación del peso mexicano, así como al aumento de los costos operativos asociados a los elevados niveles de producción en determinados programas", dijo Alberto Sada, el director financiero de Nemak, en una llamada con analistas esta semana.

T-MEC: Reglas de origen más estrictas en la mesa

En plena revisión del acuerdo comercial, Nemak confirmó que no enfrenta riesgo directo por aranceles, pero sí por un posible endurecimiento de las reglas de origen que obligaría a elevar contenido estadounidense dentro del cálculo de valor regional.

“Las conversaciones (…) continúan en torno a temas como la normativa sobre componentes de automoción y los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio", dijo Sada en la llamada y recordó que los clientes de Nemak asumen cualquier arancel bajo contratos ex‑works (en origen): “Nuestros clientes se hacen cargo y asumen toda la responsabilidad de todas las actividades logísticas, de exportación e importación, incluidos los aranceles”.

Sin embargo, analistas advirtieron que el riesgo no está en tarifas nuevas, sino en un cambio metodológico que podría dejar fuera contenido mexicano que hoy sí califica. Uno de ellos lo planteó directamente en la sesión de preguntas:

“El tema sobre la mesa no es un nuevo arancel, sino un endurecimiento de reglas de origen que exijan más contenido específico de EE.UU. ¿Cómo afectaría eso su mezcla actual?”

Nemak respondió que, de ser necesario, ajustaría su cadena de suministro y trasladaría cualquier costo incremental a los OEM. Aun así, el riesgo regulatorio se mantiene como uno de los focos de atención para el segundo semestre.

Peso fuerte: el golpe silencioso a la manufactura mexicana

El superpeso volvió a aparecer como un factor adverso para la industria automotriz. Nemak reconoció que la apreciación del tipo de cambio borró parte del beneficio de la adquisición y elevó costos en plantas mexicanas que abastecen a clientes estadounidenses.

El impacto fue particularmente visible en Norteamérica, donde el EBITDA cayó 31% anual. Para varios analistas, este es el indicador más preocupante del trimestre: la manufactura mexicana está absorbiendo costos que antes no existían, justo cuando la demanda de motores de combustión interna (ICE) se mantiene elevada.

Pero contra la narrativa global de electrificación acelerada, en la que los vehículos eléctricos parecieran vivir una bonanza, Nemak confirmó que la demanda de motores de combustión de alta cilindrada en Estados Unidos sigue fuerte, obligando a adaptar líneas y generar costos extraordinarios.

“El importe de esos gastos extraordinarios oscila entre los 7 y los 10 millones de dólares… debido al aumento de los costos en determinadas plataformas… y al elevado número de componentes de ICE sustituidos", detalló Sada.

El CEO, Hervé Boyer, aseguró que estos costos comenzarán a disminuir desde el tercer trimestre.

La planta que redefine una estrategia industrial

Mientras enfrenta presión operativa en México, Nemak acelera su expansión industrial en Estados Unidos. Su nueva planta en Augusta, Georgia, será uno de los centros de producción de piezas de fundición de gran tamaño más avanzados del país.

“La construcción está prácticamente terminada”,dijo Boyer. “Se ha realizado con éxito la primera toma de producción”, . La empresa espera que la instalación alcance ingresos de hasta u$s 200 millones anuales una vez estabilizada entre 2027 y 2028.

Por otro lado, Nemak completó la fase inicial de integración de GF Casting Solutions y ya identificó sinergias por entre 20 y 40 millones de dólares, principalmente en consolidación de su huella industrial en Europa, eficiencia de costos y armonización de procesos.

¿Qué sigue?

Nemak mantiene su guía de u$d 640 millones de EBITDA para 2026, apoyada en la estabilización operativa en Norteamérica, la captura de sinergias y el ramp‑up de programas eléctricos en Europa y China. Pero los analistas dejaron claro que el segundo semestre estará marcado por tres riesgos: la revisión del T-MEC, la persistencia del superpeso, y la presión operativa por la demanda de motores de combustión.

La empresa, por ahora, se muestra confiada: “Seguimos en el buen camino para cumplir con las previsiones”, aseguró Boyer.