Donald Trump podría depositar hasta 5,000 dólares a mexicanos con doble nacionalidad si se cumple esta condición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva promesa electoral: entregar 5,000 dólares a cada adulto si su partido logra imponerse en las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre. Entre los beneficiarios, también se encontrarían los mexicanos con doble nacionalidad.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5,000 dólares” , afirmó Trump durante su discurso. A dicha iniciativa la denominó “Dividendo Trump”, y aclaró que los beneficiarios deberán utilizar ese dinero dentro del territorio estadounidense.

Donald Trump podría depositar hasta 5,000 dólares a mexicanos con doble nacionalidad si se cumple esta condición Fuente: The Washington Post Al Drago

Trump explicó su idea comparando a Estados Unidos con una “empresa exitosa” y a sus ciudadanos con sus “accionistas”. En esta línea, el Gobierno distribuiría el dinero entre cada ciudadano adulto, de una manera similar a la que una compañía reparte efectivo entre sus accionistas.

La promesa de Trump para ganar las elecciones en USA

El presidente no precisó de dónde saldrían los recursos necesarios para financiar una medida de semejante magnitud. Con alrededor de 240 millones de adultos en Estados Unidos, el desembolso podría alcanzar aproximadamente 1,2 billones de dólares.

Trump se limitó a señalar que el supuesto éxito económico del país permitiría llevar adelante el plan y volvió a remarcar que el dinero tendría que gastarse dentro del país.

Cabe destacar que la propuesta no es completamente nueva. Ya hizo promesas similares que finalmente no se contretaron. Además, un desembolso de esta escala podría entrar en tensión con las tradicionales posiciones republicanas a favor de una mayor disciplina fiscal.

Elecciones en Estados Unidos 2026

A 54 días de las elecciones, Trump encabezó un acto partidario fuera de lo habitual. Las convenciones de los partidos estadounidenses suelen celebrarse antes de las elecciones presidenciales, principalmente para definir al candidato que competirá por la Casa Blanca. En esta oportunidad, el Partido Republicano organizó el encuentro con el objetivo de movilizar a su base de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Durante la primera jornada, Trump pronunció un discurso de 105 minutos y pidió a sus seguidores que imaginaran que él mismo figuraba en la boleta electoral.

“Les pido que imaginen que soy yo quien está en la boleta, una vez más” , sostuvo el presidente. El mandatario volverá a tomar la palabra este jueves, durante el cierre de la convención, en un acto que compartirá con el vicepresidente J.D. Vance.

La decisión de Trump de involucrarse en la campaña responde, en buena medida, a un escenario electoral que genera preocupación dentro del oficialismo. Los sondeos sobre las elecciones legislativas de mitad de mandato muestran un panorama complicado para los republicanos y anticipan la posibilidad de que el partido pierda el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

En ese contexto, las promesas económicas del presidente aparecen como una estrategia para intentar modificar las previsiones electorales y recuperar el respaldo de los votantes.