Existe una forma sencilla de ablandar las manchas y retirarlas sin recurrir a objetos abrasivos.

Llegó la despedida del supermercado más famoso de Colombia: más de 100 sedes ya cerraron sus puertas al público

Cuando una preparación se pega y queda completamente quemada en el fondo de la sartén, intentar despegarla con un cuchillo puede parecer la solución más rápida. Sin embargo, raspar con elementos metálicos o utilizar una esponja demasiado fuerte puede dejar marcas permanentes, especialmente si el recipiente tiene un recubrimiento antiadherente.

La clave para limpiar una sartén quemada sin rayarla está en dejar que el calor y el agua aflojen los residuos antes de intentar retirarlos. Con un procedimiento sencillo, es posible recuperar buena parte de la superficie sin tener que frotar durante varios minutos .

¿Cómo quitar comida quemada de una sartén sin rayarla?

El primer paso consiste en retirar los restos de comida que todavía estén sueltos, pero sin raspar el fondo. Después, coloque suficiente agua para cubrir por completo la zona quemada y lleve la sartén a la estufa a fuego medio.

Deje que el agua se caliente durante varios minutos. El objetivo no es cocinar nuevamente los residuos, sino conseguir que el calor y la humedad ablanden la capa adherida al recipiente.

Cuando el agua esté caliente, apague la estufa y espere unos minutos antes de manipular la sartén. Luego, con una espátula de silicona, madera o un utensilio que no sea metálico, empiece a levantar suavemente los restos.

En muchos casos, la comida quemada comenzará a desprenderse sin necesidad de ejercer demasiada presión.

Ni cuchillo ni esponja: la forma correcta de despegar comida quemada de una sartén sin rayarla. Gemini.

¿Cuánto tiempo hay que dejar en remojo una sartén quemada?

Si los restos están muy adheridos, puede dejar la sartén en remojo con agua caliente durante más tiempo. Entre 20 y 30 minutos suele ser suficiente para que la suciedad pierda parte de su dureza.

Para manchas especialmente difíciles, puede repetir el proceso en lugar de intentar arrancar todo de una sola vez. Esto es importante porque ejercer demasiada fuerza puede terminar afectando el acabado de la sartén.

Una vez que los residuos estén blandos, retire el agua y lave el recipiente con una esponja suave y jabón para platos.

¿Qué se puede usar para despegar comida pegada sin dañar la sartén?

La mejor opción para retirar comida adherida es utilizar herramientas que no tengan bordes capaces de rayar la superficie. Una espátula de silicona, una cuchara de madera o una espátula plástica resistente al calor pueden ayudar a levantar los restos previamente ablandados.

La diferencia está en no intentar despegar la comida cuando todavía está completamente endurecida. Primero hay que aflojarla y después retirarla de manera progresiva.

Este método también permite reducir el esfuerzo al lavar la sartén, ya que evita tener que ejercer una presión excesiva con la esponja.

¿Por qué no se recomienda usar un cuchillo para limpiar una sartén?

Aunque un cuchillo puede despegar rápidamente una costra de comida quemada, su filo puede provocar pequeños cortes o rayones en la superficie del recipiente.

El riesgo es todavía mayor en las sartenes antiadherentes, cuya superficie está diseñada para evitar que los alimentos se adhieran. Si el recubrimiento se deteriora, la sartén puede perder parte de sus propiedades y requerir un reemplazo.

Por eso, ante una capa de comida quemada, es preferible ablandarla primero con agua caliente antes que intentar arrancarla mediante fuerza.

¿Se puede limpiar una sartén antiadherente con una esponja metálica?

No es recomendable utilizar una esponja metálica para limpiar una sartén antiadherente. Las fibras rígidas pueden generar rayones y deteriorar el recubrimiento.

También conviene evitar productos o elementos excesivamente abrasivos cuando el fabricante indique que la superficie requiere una limpieza delicada.