Revisar pantalones y bolsillos también evita algunos problemas durante el lavado (Fuente: Freepik).

Lavar la ropa parece una tarea sencilla, pero hay varios detalles que pueden marcar la diferencia en el estado de las prendas después de pasar por la lavadora. Uno de ellos es revisar los pantalones antes de introducirlos al electrodoméstico: cerrar los cierres y dejar los bolsillos completamente vacíos es una recomendación que puede ayudar a reducir el desgaste de las prendas y evitar inconvenientes durante el ciclo de lavado.

Aunque muchas personas suelen sacar las monedas, papeles o recibos de los bolsillos justo antes de lavar, lo ideal es hacer una revisión completa de cada prenda. Además, cerrar el cierre de los pantalones antes de comenzar el lavado permite que sus dientes metálicos o plásticos queden menos expuestos al roce con otras prendas.

¿Por qué hay que cerrar el cierre de los pantalones antes de lavarlos?

Cerrar el cierre de los pantalones antes de ponerlos en la lavadora ayuda a mantenerlo en una posición más estable durante el movimiento del tambor. Esto puede disminuir la posibilidad de que los dientes del cierre se enganchen con otras prendas, especialmente cuando se lava ropa delicada.

También es una forma sencilla de proteger el propio cierre. Al quedar cerrado, tiene menos posibilidades de golpear directamente contra otras prendas o partes del tambor durante el ciclo.

No significa que un cierre abierto vaya a dañar necesariamente la ropa en cada lavado, pero convertir este paso en un hábito puede ayudar a reducir el desgaste acumulado.

¿Qué pasa si se dejan los bolsillos llenos al lavar la ropa?

Los bolsillos vacíos son otro punto clave. Cualquier objeto olvidado puede terminar mezclado con toda la carga y provocar manchas, daños o residuos difíciles de retirar.

Los papeles, por ejemplo, pueden deshacerse con el agua y quedar adheridos a diferentes prendas. En el caso de monedas, llaves u otros objetos duros, el movimiento constante dentro del tambor puede generar golpes y aumentar el riesgo de deterioro de alguna prenda.

Además, revisar los bolsillos permite retirar objetos que no deberían entrar en contacto con el agua, como documentos, tarjetas, recibos o accesorios pequeños.

¿Cuál es la forma correcta de preparar los pantalones para meterlos en la lavadora?

Antes de iniciar el lavado, una revisión rápida puede evitar varios inconvenientes. Lo recomendable es seguir estos pasos: