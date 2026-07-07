Viajar a Egipto y descubrir algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo es posible con la nueva propuesta de Viajes El Corte Inglés. La oferta incluye un recorrido de 8 días y 7 noches que combina una estancia en El Cairo con un crucero por el río Nilo, además de vuelos, traslados y visitas a algunos de los principales templos y yacimientos arqueológicos del país.

El paquete, disponible desde 650 euros por persona en ocupación doble, permite conocer lugares como las pirámides de Guiza, el Valle de los Reyes, los templos de Karnak, Luxor, Edfu y Kom Ombo, además de disfrutar de un paseo en faluca por el Nilo y recorrer la capital egipcia.

Qué incluye el viaje a Egipto de El Corte Inglés

La propuesta ofrece un circuito de 8 días y 7 noches que incluye vuelos, traslados, alojamiento en El Cairo y un crucero por el río Nilo. A lo largo del recorrido, los viajeros podrán conocer algunos de los principales atractivos de Egipto, como las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la Gran Esfinge de Guiza, el Templo de Karnak, el Templo de Luxor, el Valle de los Reyes, el templo funerario de la reina Hatshepsut, los Colosos de Memnon, el Templo de Edfu, el Templo de Kom Ombo y el Templo de Filae, además de disfrutar de un paseo en faluca por el Nilo.

El programa también contempla la posibilidad de contratar excursiones opcionales a los templos de Abu Simbel, el Nuevo Gran Museo Egipcio, la Ciudadela de Saladino, el Museo de la Civilización Egipcia y el bazar Khan el Khalili.

El Corte Inglés lanza descuentos para conocer las pirámides egipcias: el paquete incluye vuelo, hotel y traslado por solo 650 euros. (Foto: Freepik)

Itinerario del viaje: recorrido día por día

El circuito comienza con el vuelo desde España hasta Luxor, donde los viajeros son trasladados a la motonave para iniciar el crucero.

Luxor y la antigua Tebas

El circuito comienza con el vuelo desde España hasta Luxor, donde los viajeros son trasladados a la motonave para iniciar el crucero. Tras una cena ligera y el alojamiento a bordo, el recorrido continúa con la visita a la Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, el templo funerario de Hatshepsut, los Colosos de Memnon y los templos de Karnak y Luxor, antes de navegar hacia Edfu.

Edfu, Kom Ombo y Asuán

La siguiente etapa incluye la visita al templo de Edfu y la navegación hasta Kom Ombo para conocer el templo dedicado a Sobek y Haroeris. Posteriormente, el crucero continúa hasta Asuán, donde los viajeros pueden realizar de forma opcional la excursión a Abu Simbel, asistir al espectáculo de luz y sonido en el templo de Filae o visitar el poblado nubio. Antes de volar a El Cairo, el programa contempla el desembarque, la visita al templo de Filae y un paseo en faluca por el río Nilo.

El Cairo y las pirámides de Guiza

La última parte del viaje transcurre en El Cairo. El itinerario incluye la visita al conjunto arqueológico de Guiza, con las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la Gran Esfinge y el valle de Kefrén, además de la posibilidad de conocer de forma opcional el Nuevo Gran Museo Egipcio. Durante la jornada libre también se pueden contratar excursiones a Saqqara, el Museo de la Civilización Egipcia, la Ciudadela de Saladino y el bazar Khan el Khalili. Finalmente, tras el desayuno del último día, los viajeros son trasladados al aeropuerto para emprender el vuelo de regreso a España.

El Corte Inglés ofrece descuentos para conocer las pirámides egipcias: el paquete incluye vuelo, hotel y traslado. Viajes El Corte Inglés

Precio del paquete y todo lo que incluye

El viaje está disponible desde 650 euros por persona, en ocupación doble, con salidas previstas desde Madrid los días 11 y 18 de julio de 2026, sujeto a disponibilidad y plazas limitadas. En ese contexto, el precio incluye:

Billete de avión en clase turista.

Tasas aéreas.

Traslados entre aeropuerto, motonave y hotel.

Asistencia de habla hispana a la llegada.

Transporte durante el circuito en autobús, minibús o miniván.

Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

Guía acompañante de habla hispana.

Seguro básico incluido.

Alojamiento en hoteles previstos o similares.

Crucero en cabina doble estándar con ducha y régimen de pensión completa.

Gastos de gestión al reservar a través de la web o del departamento de Venta Telefónica.

Entre los hoteles previstos o similares figuran Nile Admiral, Nile Odessey, Royal Viking, Kleos, Tiyi, Nile Symphony, Nile Plaza, Al Nabiltan, Barceló Cairo Pyramids, Pyramids Park Resort Hotel, Stay Inn Pyramids Hotel, Jaz Pyramids Resort y Barón Heliopolis. El precio anunciado corresponde a tarifas “desde”, por persona, y está sujeto a disponibilidad y condiciones de la promoción.