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La política arancelaria de Trump sigue causando estragos en el mercado automotriz mexicano. Ahora Toyota anunció un cambio estratégico en la sede de producción de la pickup insignia de la empresa: la Tacoma.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense impuso un arancel de hasta 25% a las importaciones de autos nuevos hacia Estados Unidos, lo que ha impactado la actividad manufacturera automotriz mexicana.

Planta de Toyota en Tijuana.

Solo en el primer trimestre de este año, la compra de autos manufacturados en México cayó 11% anual.

El anuncio

A partir de una inversión de u$s 3,600 millones en la planta de Toyota de San Antonio, Texas, la empresa creará una segunda línea de ensamble de vehículos.

Esta nueva línea, señaló la empresa, busca fortalecer el sistema de producción de Toyota, y comenzará a operar en 2030, cuando se espera que genere 2,000 empleos nuevos en Estados Unidos y aumente la capacidad de producción anual de la planta en 150,000 unidades.

En el mismo comunicado, la empresa nipona señaló que “la producción de la camioneta mediana Tacoma se trasladará de la planta de Baja California (planta TMMBC) en México a la planta de San Antonio en un plazo aproximado de cuatro años”.

De acuerdo con datos oficiales, en la planta de Toyota en Tijuana se producen aproximadamente 166,000 unidades anuales de la Tacoma, de las cuáles, 93% se exportan principalmente hacia Estados Unidos y Canadá.

El problema se agudiza al considerar que la planta de Toyota en Tijuana solo produce la Tacoma, lo que podría poner en riesgo la continuidad de las operaciones de Toyota en ese complejo.

De acuerdo con datos de la compañía, en esa planta trabajan más de 3,000 personas y tiene contacto con un estimado de 1,500 proveedores in situ.

Y aunque el anuncio enciende las alarmas en el sector, cabe considerar que la estrategia de producción de Toyota en México descansa sobre un modelo dual: el golpe del anuncio lo absorbería Tijuana, pero queda la planta de Guanajuato (TMMGT), con una capacidad de 155,000 unidades anuales enfocada en la nueva generación de Tacoma híbridas. Así, el retiro de la Tacoma deja a la planta de Tijuana ante un escenario crítico de viabilidad operativa si no se le asigna una nueva línea de ensamble antes de 2030.

Después del anuncio y en operaciones fuera de mercado, las acciones de Toyota en la Bolsa de Nueva York mostraron una caída de 2.6%, aunque posteriormente se recuperaron con una subida a 3.36%.