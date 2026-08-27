En la sesión de apertura de este jueves, 27 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 16.96 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.01% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano avanzó 1.42%, pero en el último año acumula una variación de -8.20%, lo que sugiere una leve mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual ha sido del 7.33%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación a las monedas extranjeras. Este movimiento al alza se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento del Peso en el mercado.

Analizando esta tendencia, es probable que factores económicos locales, así como la confianza del inversor, estén influenciando favorablemente la posición del Peso mexicano.

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Conocé la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos