En la sesión de apertura de este jueves, 27 de agosto de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior.

La libra esterlina subió 0.37% en la última semana, pero acumula -4.18% en el último año, señalando una ligera recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.61%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato 1 es positivo. Esto significa que, en los últimos dos días consecutivos, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

Este movimiento alcista puede indicar una mayor confianza en la economía del Reino Unido o en factores externos que afectan positivamente al desempeño de la Libra esterlina. Sin embargo, es importante seguir monitoreando estos cambios para confirmar la sostenibilidad de la tendencia.

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Conocé la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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