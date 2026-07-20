Escribir un deseo o una cifra de dinero en una hoja de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Aunque es una tradición muy difundida en varios países de Latinoamérica, escribir un deseo o una cifra de dinero en una hoja de laurel forma parte de un ritual simbólico que muchas personas realizan para expresar sus objetivos y expectativas de prosperidad.

La práctica suele llevarse a cabo durante la noche de Año Nuevo y se relaciona con creencias populares transmitidas de generación en generación. Si bien no existen pruebas de que produzca resultados concretos, continúa siendo una costumbre presente en distintas celebraciones.

Escribir un deseo en una hoja de laurel: cómo es el ritual

La versión más conocida consiste en tomar una hoja de laurel y escribir con una lapicera un deseo personal o una cifra de dinero que represente una meta económica para el año que comienza.

Después, muchas personas queman la hoja durante la medianoche del 31 de diciembre o en los primeros minutos del nuevo año. En algunas tradiciones, las cenizas se guardan dentro de la billetera, una cartera o un pequeño recipiente como parte del mismo ritual.

El laurel es protagonista de diversas tradiciones populares vinculadas con el Año Nuevo. ChatGPT - creada con IA

También existen otras variantes de esta costumbre. Algunas personas envuelven un billete con una hoja de laurel y lo conservan en la billetera durante todo el año, mientras que otras colocan tres hojas en un bolsillo o debajo del mantel de la cena de Año Nuevo junto con algunas monedas.

Por qué el laurel se relaciona con la buena suerte y la prosperidad

La asociación entre el laurel y el éxito tiene un origen histórico. En la Antigua Grecia y en la Antigua Roma, las coronas confeccionadas con esta planta se utilizaban para distinguir a vencedores, héroes y figuras destacadas.

Con el paso del tiempo, ese simbolismo fue incorporándose a distintas tradiciones populares, que comenzaron a relacionar el laurel con conceptos como la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna. De allí surgieron diversos rituales que aún hoy forman parte de algunas celebraciones de Año Nuevo.

Otras formas populares de utilizar el laurel en Año Nuevo

Además del ritual de escribir un deseo o una cifra, existen otras prácticas tradicionales que utilizan hojas de laurel como elemento simbólico:

Guardar un billete envuelto con una hoja de laurel dentro de la billetera.

Llevar tres hojas de laurel en un bolsillo durante el primer día del año.

Colocar hojas de laurel y monedas debajo del mantel en la cena de Año Nuevo como parte de la decoración tradicional.

Estas costumbres forman parte del folclore popular y suelen realizarse con un sentido simbólico, como una manera de comenzar un nuevo ciclo con expectativas positivas.