Arrojar Coca Cola al inodoro: por qué muchos lo utilizan y para qué sirve. (Representación creada con IA)

La Coca Cola es protagonista de uno de los trucos caseros de limpieza más conocidos para remover manchas de sarro y depósitos de cal en el inodoro. Aunque no reemplaza a los productos específicos cuando la suciedad es muy intensa, muchas personas recurren a este método porque utiliza un producto fácil de conseguir y sencillo de aplicar.

Su uso se basa en la presencia de ácido fosfórico y ácido carbónico, compuestos que pueden ayudar a aflojar los depósitos minerales adheridos a la superficie del sanitario cuando se dejan actuar durante varias horas.

Cómo utilizar Coca Cola para limpiar el inodoro

El procedimiento es simple y suele emplearse para eliminar manchas de cal o sarro superficial.

Se recomienda verter la Coca Cola directamente sobre las manchas, procurando cubrir las zonas donde se observa la acumulación de depósitos minerales. Diversas guías de limpieza señalan que la bebida recién abierta y con gas suele ofrecer mejores resultados, ya que la carbonatación puede ayudar a que el líquido penetre mejor en las manchas.

Sin embargo, si la Coca Cola ya perdió el gas, también puede utilizarse para este truco como una forma de aprovechar una bebida que ya no se va a consumir. En ese caso, la acción limpiadora depende principalmente de los ácidos presentes en la bebida, aunque su eficacia puede ser menor que la de una recién abierta.

Después de aplicar la bebida, se aconseja dejarla actuar durante toda la noche, especialmente cuando el sarro está adherido desde hace tiempo. Luego, basta con frotar con un cepillo o escobilla para inodoro y tirar la cadena para retirar los restos desprendidos.

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Por qué la Coca Cola puede ayudar a remover el sarro

El efecto de este truco se atribuye principalmente al ácido fosfórico, un ingrediente presente en este tipo de bebidas que puede actuar sobre algunos depósitos minerales, ayudando a aflojarlos para facilitar su eliminación mediante el cepillado.

Además, cuando la bebida conserva su gas, la carbonatación puede contribuir a que el líquido alcance pequeñas grietas o zonas difíciles del inodoro, lo que explica por qué muchas recomendaciones sugieren utilizar una botella recién abierta.

Otro consejo frecuente consiste en agregar bicarbonato de sodio después de verter la Coca Cola. Esta combinación genera una reacción efervescente que puede facilitar el desprendimiento de parte de la suciedad y hacer más sencillo el cepillado.

Cuando el sarro está muy incrustado, este método casero puede no ser suficiente por sí solo. En esos casos, puede ser necesario repetir el procedimiento o utilizar un desincrustante específico para eliminar depósitos minerales persistentes.