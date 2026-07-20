Mezclar sal y limón en las cuatro esquinas de la casa la noche de luna llena: para qué sirve y por qué puede ser clave para la vida.

En distintas tradiciones esotéricas y prácticas populares de limpieza energética existe un ritual que consiste en colocar sal y limón en las cuatro esquinas de la casa durante la noche de luna llena. La costumbre se ha difundido ampliamente en redes sociales y forma parte del folclore espiritual de numerosos países.

Aunque no cuenta con respaldo científico que demuestre sus efectos, muchas personas lo realizan como un gesto simbólico para iniciar una nueva etapa, dejar atrás cargas emocionales o acompañar momentos de cambio personal.

Cómo se hace el ritual de la sal y el limón durante la luna llena

La versión más difundida de esta tradición comienza la noche de luna llena, un momento que diversas corrientes espirituales consideran propicio para los rituales de limpieza y cierre de ciclos.

Generalmente se prepara una mezcla con sal gruesa y jugo o rodajas de limón, que luego se coloca en las cuatro esquinas de cada ambiente o directamente en las cuatro esquinas de la vivienda. La preparación permanece allí durante toda la noche y al día siguiente se retira para desecharla fuera de la casa, según indican muchas versiones del ritual.

Después de retirar la preparación, algunas personas aprovechan ese momento para ventilar los ambientes o realizar una limpieza general del hogar, aunque esa práctica forma parte de las variantes que fueron surgiendo con el tiempo.

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Qué simboliza cada elemento dentro de esta tradición

El significado del ritual está vinculado con el simbolismo que distintas culturas fueron atribuyendo a cada uno de sus componentes a lo largo de los años.

La sal aparece en numerosas tradiciones populares como un elemento asociado con la purificación y la protección simbólica del hogar. Por ese motivo suele estar presente en rituales domésticos de diferentes partes del mundo.

El limón, por su aroma intenso y su acidez, se relaciona en el imaginario popular con la idea de eliminar o cortar energías estancadas, razón por la que también es frecuente en este tipo de prácticas tradicionales.

La luna llena ocupa un lugar central dentro de la astrología popular y diversas corrientes espirituales, donde suele interpretarse como una etapa de cierre de ciclos y de mayor intensidad simbólica para realizar rituales.

Finalmente, las cuatro esquinas representan la intención de abarcar todo el espacio del hogar. Esta idea de proteger o “cubrir” una vivienda aparece también en otras tradiciones culturales, como algunas prácticas de feng shui, folclore latinoamericano y distintas corrientes esotéricas populares.