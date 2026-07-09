En el municipio de San Juan Chamula, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, una de las bebidas más consumidas del mundo ocupa un lugar poco común: forma parte de los rituales religiosos y de las tradiciones espirituales de la comunidad. Dentro del templo principal, las botellas de Coca-Cola suelen colocarse junto a velas, flores y otros elementos utilizados en las ceremonias, donde algunas personas la consumen como parte de prácticas de sanación y purificación.

De acuerdo con antropólogos e investigadores, esta costumbre surgió hace varias décadas, cuando la bebida comenzó a sustituir al pox o posh, un aguardiente artesanal empleado históricamente en ceremonias indígenas.

El pueblo de México donde la Coca-Cola es sagrada: el sorprendente ritual con el que los chamanes expulsan los malos espíritus

Con el paso del tiempo, el refresco dejó de ser únicamente una alternativa al alcohol y adquirió un significado simbólico dentro del ámbito religioso.

Historia del pueblo mexicano donde la Coca-Cola es sagrada

Diversos estudios y reportajes documentaron que San Juan Chamula registra uno de los consumos de refresco per cápita más altos del mundo. Para muchos habitantes, la Coca-Cola no solo está presente en celebraciones y rituales, sino también en la vida cotidiana, llegando incluso a sustituir el consumo de agua en algunos hogares. Especialistas advierten que esta situación se relaciona con el aumento de enfermedades como la diabetes y la obesidad en la región.

Ubicado a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, este pueblo alberga a cerca de 80,000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante generaciones, la alimentación de esta comunidad estuvo basada en productos cultivados localmente, como maíz, frijol y calabaza, ingredientes fundamentales de la cocina mesoamericana. En los mercados aún es posible encontrar preparaciones tradicionales como tamales, sopa de chipilín y guisos elaborados con pollo criollo, además del pozol, una bebida ancestral preparada con maíz y cacao.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señaló que una gran parte de las familias continúa produciendo parte de sus propios alimentos. Para la cultura tsotsil, el maíz representa mucho más que un cultivo: forma parte de su identidad, de sus ceremonias y de su vida cotidiana.

¿Cómo llegó la Coca-Cola a los rituales religiosos?

Antes de la llegada de los refrescos, las ceremonias tradicionales utilizaban principalmente el pox, un destilado elaborado con maíz y caña de azúcar que era ofrecido durante celebraciones religiosas y rituales de sanación.

En lengua maya, la palabra pox puede traducirse como “medicina” o “curación”, reflejando la importancia espiritual de esta bebida.

Diversas investigaciones explican que el cambio comenzó durante la segunda mitad del siglo XX, cuando distintas iglesias evangélicas incrementaron su presencia en la región y desalentaron el consumo del pox debido a su contenido alcohólico. Ante ese contexto, algunas comunidades empezaron a utilizar bebidas gaseosas como sustituto dentro de las ceremonias.

El antropólogo Jaime Page-Pliego, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que este reemplazo no modificó el significado de los rituales, sino que trasladó parte de ese simbolismo a un producto industrial. Además, factores como su disponibilidad, menor costo en determinados momentos y amplia distribución facilitaron su incorporación a las prácticas religiosas.

¿Qué pasó con la Coca Cola en San Juan Chamula?

En la actualidad, la presencia de la bebida azucarada continúa siendo objeto de análisis por parte de especialistas en antropología, salud pública y nutrición.

ientras para algunos representa una expresión de sincretismo cultural y religioso, otros advierten sobre las consecuencias que el elevado consumo de bebidas azucaradas puede tener en la salud de la población.