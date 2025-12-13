Receta para reducir las manchas de la piel

El cambio de color en la piel, irregularidades en ciertas zonas del rostro y hasta una textura áspera o engrosada son señales frecuentes de daño cutáneo que padece la piel, en especial la del rostro, que es la parte nuestra que está expuesta al 100% al mundo. La exposición solar, el estrés y el paso del tiempo suelen intensificar las manchas en la piel del rostro en hombres y mujeres.

Ante este problema de salud, una receta tradicional de origen taiwanés volvió a ganar protagonismo por sus efectos visibles sobre la piel: el agua de arroz, utilizada desde hace siglos como tónico natural por sus propiedades antioxidantes, calmantes e iluminadoras.

Piel de la cara sin manchas

Desde el enfoque del cuidado responsable, especialistas en dermocosmética como Nivea recuerdan que este tipo de soluciones caseras pueden complementar la rutina diaria, siempre acompañadas de protector solar y la consulta médica cuando las manchas persisten o cambian de aspecto.

Por qué el agua de arroz ayuda a reducir las manchas

El agua de arroz contiene antioxidantes naturales y vitaminas del complejo B que ayudan a unificar el tono de la piel, mejorar su luminosidad y reducir visiblemente manchas causadas por el sol o la deshidratación.

“ Una piel bien hidratada responde mejor a los tratamientos despigmentantes y se regenera con mayor facilidad ”, explican expertos en cuidado facial según Nivea, que destacan la constancia como factor clave para notar resultados.

Mascarilla taiwanesa Freepik

Propiedades hidratantes y antiinflamatorias

Efecto antimanchas e iluminador

Acción anti-age contra líneas de expresión

Ayuda a minimizar los poros

Estimula la microcirculación del rostro

Cómo preparar y usar el agua de arroz en casa

La preparación es sencilla y no requiere ingredientes costosos. Se recomienda usar arroz lo más natural posible y respetar los tiempos para conservar sus propiedades.

De acuerdo con especialistas en dermocosmética, el agua de arroz actúa como un tónico suave, ideal incluso para pieles sensibles, siempre que se aplique sobre el rostro limpio y sin frotar.

Adiós a las manchas en la piel Freepik

Lavar el arroz y colocarlo en un recipiente de vidrio o cerámica

Agregar agua hervida hasta cubrirlo

Dejar reposar 30 minutos sin cocinar

Colar y conservar en un frasco limpio hasta por 6 o 7 días

Aplicación recomendada:

Usar como tónico con algodón o toalla reutilizable

Aplicar en rostro, cuello y escote

Utilizar de día y de noche tras la limpieza facial

Mascarilla concentrada y cuidados esenciales según expertos

Para potenciar el efecto antimanchas, existe una mascarilla de arroz concentrada, pensada para usarse una vez por semana y sólo de noche, como complemento del tónico.

Desde Nivea insisten en que ningún tratamiento casero reemplaza el cuidado médico: “Siempre es fundamental realizar una prueba de alergia y consultar con un profesional ante cualquier duda o alteración en la piel”.

Usar protector solar alto todos los días

Evitar la exposición solar directa

Realizar prueba de alergia antes del primer uso

Consultar al médico si las manchas cambian de color o tamaño

Complementar con una rutina de hidratación diaria

El agua de arroz puede convertirse en un aliado natural para mejorar el aspecto del rostro, pero los expertos coinciden: la constancia, la protección solar y el asesoramiento profesional son la base de una piel sana y uniforme.