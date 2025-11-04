La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) envió una serie de advertencias a la población de México por una gran variedad de marcas de cacahuate que fueron desaprobadas por el organismo.

La decisión del organismo gubernamental se dio a conocer a través de la Revista al Consumidor, una publicación que tiene por objetivo brindar asesoramiento en materia de ahorro y consumo, donde detalló cómo se llevó a cabo el estudio de calidad y los resultados obtenidos.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio de calidad?

En función de la información que difundió el organismo de Gobierno a través de sus canales oficiales de comunicación, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LFPC) realizó un estudio de calidad a cacahuates de distinta variedad.

Entre ellos, se destacaron salados y “estilo japonés”, a los cuales se les realizó un análisis que detectó para algunas marcas un exceso de sodio.

El análisis se conformó por 35 productos (17 cacahuates salados, 18 cacahuates japoneses), a los cuales se les aplicaron pruebas de información comercial, contenido neto, azúcares totales, tendencia a la rancidez, aporte nutrimental, contenido energético y veracidad de información.

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos y qué marcas fueron desaprobadas?

La Profeco destacó que todos los productos examinados cumplieron con el contenido neto declarado en la etiqueta y con el índice de rancidez establecido.

Sin embargo, se encontraron un gran número de irregularidades. Particularmente para la categoría cacahuates salados, las marcas que fueron reprobadas por el Gobierno por contener más sodio del declarado fueron:

First Street Cacahuates tostados y salados , que declara 312.5 mg/100 g y contiene 495 mg/100 g

Golden Hills Cacahuates salados , declara 251.4 mg/100 g y contiene 442 mg/100 g

Golden Nuts Barcel Cacahuates fritos, salados y sabor limón , que declara 506 mg/100 g, conteniendo 742 mg/100 g

Great Value Cacahuates salados fritos , declara 387 mg/100 g y contiene 659 mg/100 g

Nature Sun Español. Cacahuate sazonado con sal de mar, que declara 307.3 mg/100 g y contiene 1124 mg/100 g

Sol Cacahuate salado , declara 410 mg/100 g, contiene 774 mg/100 g En el caso de los cacahuates japoneses, los siguientes contienen mayor cantidad de sodio del que declaran:

Great Value Cacahuates estilo japonés sabor limón, declara 394.70 mg/100 g y contiene 785 mg/100 g

Selecto Brand Cacahuates estilo japonés, que declara 306.67 mg/100 y contiene 464 mg/100 g

Snack Club Cacahuates japoneses sazonados con Tajín clásico, declara 607 mg/100 g y contiene 992 mg/100 g

En esta línea, los productos Golden Hills, Cacahuates salados y Nature Sun, Español. Cacahuate sazonado con sal de mar no ostentan el sello “Exceso de sodio”, a pesar de que, por su contenido, están obligados a exhibirlo.

Además, entre los resultados también se encontró que Botanas Mariquita, Cacahuate Japonés no ostenta la declaración de ingredientes en su etiqueta, por lo que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Incluso, en la declaración nutrimental duplica las palabras fibra y sodio.

La Profeco recomienda que al momento de comprar estos tipos de cacahuates, los consumidores lean el etiquetado y tengan en cuenta que la mayoría de estos productos presentan sellos de advertencia.