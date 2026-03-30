Entre 2011 y 2025, Movistar ha logrado reciclar cerca de 17,000 toneladas de residuos electrónicos en México, asegura Natalia Guerra, directora de asuntos públicos, regulación y negocio mayorista en Telefónica Movistar México. La directiva dijo en entrevista con El Cronista que el problema del e-waste se está acelerando. En 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel mundial, de las cuales solo se gestionó adecuadamente el 22%. Para 2030, la cifra podría escalar a 82 millones de toneladas. Guerra lamentó que en México, se estima que solo el 3% de estos residuos se gestiona de forma adecuada. “Estos materiales pueden liberar elementos químicos que impactan la salud si no se desechan correctamente”, dijo. La empresa española que este año cumple 25 años en México anunció el año pasado que cesará sus operaciones de Telefónica Hispanoamérica, que opera además de México en Venezuela, para enfocarse en el mercado europeo. La estrategia ambiental no se detiene y busca escalar sus resultados actuales. En ese sentido, Guerra destacó que la meta establecida para este 2026 es alcanzar la recuperación de 1,000 kilogramos de residuos, consolidando su modelo de economía circular en México. Aunque no había un programa formal, hasta octubre de 2025 cuando lanzaron la iniciativa Planeta Movistar, la empresa ya realizaba algunas acciones con impacto positivo para el planeta. Guerra dijo que en la compañía de telecomunicaciones están conscientes de que están en una industria que tiene un impacto ambiental y, por eso, trabajan para aminorarlo. Durante 2025, la compañía puso en marcha un programa de economía circular en México, con el cual se han desmontado más de 10,400 sitios de red. Se recuperaron más de 850 toneladas de materiales, que se han reincorporado a la economía del país. “Hicimos un cambio estructural en nuestra forma de operar buscando una sostenibilidad. Eso nos llevó a hacer un gran programa de desmantelamiento y todos esos materiales no se fueron a la basura”, afirmó Guerra, quien agregó que la chatarra regresó al ciclo productivo mediante un programa de venta de materiales electrónicos. La empresa que cuenta con más de 21.7 millones de clientes en México diseñó el programa Planeta Movistar para toda la población. “La idea es concienciar a todo el mundo de que hoy en México estamos en capacidad de reciclar”, compartió Guerra. Movistar cuenta con más de 190 centros de atención al cliente (CAC) capacitados en 21 estados (como Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes y Querétaro) para recibir residuos que van desde smartphones, tablets, cables, controles remotos, consolas de videojuegos, módems, impresoras y audífonos. Guerra detalló que al entregar un residuo, el usuario recibe un folio para participar por sorpresas como boletos de cine.