Ahora eliminar el sarro del inodoro puede parecer una tarea imposible, sobre todo cuando se ha acumulado durante meses. Sin embargo, existe un remedio casero con ingredientes naturales que lo disuelven fácilmente gracias a su efecto ácido.

Este método combina ácido cítrico, vinagre blanco y bicarbonato de sodio, tres poderosos aliados de limpieza. La reacción química entre ellos ablanda la capa dura de sarro, facilitando su eliminación sin necesidad de tallar demasiado.

Si te mudaste o dejaste pasar el tiempo sin hacer limpieza profunda en el baño y ahora el sarro se adueñó del baño, con este truco, ese sarro será cuestión del pasado.

Eliminación del sarro. Fuente: archivo.

El truco casero que derrite el sarro pegado

Para aplicar este truco, basta con espolvorear bicarbonato de sodio sobre la zona afectada y luego verter ácido cítrico en polvo. Para un mayor efecto, con un cepillo viejo de dientes, esparcir muy bien la mezcla. La mezcla comienza a actuar de inmediato, burbujeando y debilitando el sarro viejo.

Después de unos minutos, se recomienda añadir vinagre blanco para potenciar la reacción ácida. Este paso genera un efecto efervescente que desprende los depósitos minerales y deja el inodoro mucho más limpio con poco esfuerzo.

Ingredientes que no pueden faltar en el remedio

Los ingredientes necesarios para este remedio casero son fáciles de conseguir y económicos:

Ilustración de la eliminación del sarro en el baño. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ácido cítrico en polvo.

Bicarbonato de sodio.

Vinagre blanco de uso doméstico.

Agua caliente para enjuagar.

Guantes de aseo

Cepillo viejo

Una vez reunidos, basta con seguir los pasos indicados para aprovechar el efecto ácido que derrite la cal y el sarro acumulado, logrando un inodoro impecable sin productos químicos agresivos.

Este truco de limpieza profunda sobre el sarro viejo y pegado, se puede usar también en bañeras, lavamos, regaderas, azulejos, espejos, llaves y grifos.