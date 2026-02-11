La interna en el Gobierno español volvió a avivarse después de que la portavoz del partido Sumar expresara diferentes reclamos al presidente español, Pedro Sánchez. Justamente, remarcó su “inmovilismo” y la utilización de X, herramienta “al servicio del fascismo global”. Ahora, parte del Movimiento Sumar, que fundó la vicepresidenta Yolanda Díaz Pérez y al que pertenecen cuatro ministros actuales, se manifestó en contra de diferentes posturas del mandatario. Todo comenzó a partir de una intervención en el Congreso después de la comparecencia de Sánchez para hablar sobre los recientes accidentes ferroviarios y la situación internacional. Allí, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, le reclamó a sus aliados del PSEO que avancen con la prórroga de los alquileres. “Traigámosla a esta Cámara y no nos digan, por favor, presidente, se lo ruego, no me diga que no dan los números, porque a día de hoy el problema no son los números, es su inmovilismo”, manifestó. Si bien coincidió en el esfuerzo y disputa “contra el trumpismo, contra los oligarcas digitales, contra el fascismo”, también afirmó que “no bastan gestos discursivos” por parte de Sánchez. “Hay que concretar, hay que materializar y hay que ofrecer resultados concretos, también a las preocupaciones del día a día”, remarcó junto con el avance de la prestación universal por crianza y el impuesto a los “ultrarricos”. En otro punto, un reclamo de la exdiputada contra el Gobierno implica alejarse de la red social X y usar otro sitio, dado que esta ”no puede ser la plataforma de referencia para la información institucional" porque es “propiedad de un aliado” de Donald Trump. “X no es una plaza pública, ya no es un ágora digital y nunca volverá a serlo. Ahora es una herramienta al servicio del fascismo global”, concluyó. Fuente: EFE.