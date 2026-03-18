Aztlan Equity Management quiere aprovechar el crecimiento global de los fondos cotizados en bolsa (ETFs por sus siglas en inglés) como vehículo para escalar su estrategia de inversión en empresas de pequeña y mediana capitalización (SMID caps), en un entorno de mayor demanda por productos que limitan el riesgo e incluso la volatilidad. Durante el Black Bull Investors Club Family Office & Investors Summit 2026, Alejandro H. Garza Salazar, socio fundador y CIO de la firma, señaló que el auge de los ETFs representa una oportunidad clave para canalizar capital hacia segmentos menos eficientes del mercado, donde la selección activa de emisoras puede generar retornos superiores. “Lo que hacemos es unir la eficiencia del ecosistema de ETFs con estrategias activas que capturan oportunidades que los índices suelen omitir”, dijo. El movimiento ocurre en medio de una rotación global hacia ETFs, con el 96% de los inversionistas planeando aumentar su exposición a estos instrumentos, mientras que en Estados Unidos han captado más de 388,000 millones de dólares provenientes de fondos tradicionales. Para Aztlan, este crecimiento no solo representa un cambio en vehículos de inversión, sino un canal de distribución escalable para estrategias especializadas como SMID caps, donde la cobertura de analistas es menor y las ineficiencias de mercado son mayores. Los vehículos de inversión de Aztlán se enfocan en compañías internacionales de mediana y pequeña capitalización, particularmente en sectores con altas barreras de entrada como semiconductores y ciberseguridad. En estos segmentos, Aztlan sostiene que la gestión activa permite capturar rendimientos “alfa” —retornos por encima del mercado— que difícilmente se obtienen a través de estrategias indexadas tradicionales. Para la firma, este enfoque cobra relevancia en un contexto donde 66% de los inversionistas muestra interés en ETFs con gestión activa para enfrentar la volatilidad. Como parte de esta estrategia, la firma prepara el lanzamiento de cuatro ETFs en la Bolsa de Valores de Londres, con los que busca dar acceso a inversionistas globales a su enfoque en SMID caps. Estos vehículos permitirán canalizar capital hacia sectores estructurales y cadenas industriales resilientes, reduciendo la dependencia de commodities y ampliando la exposición a tendencias de largo plazo.