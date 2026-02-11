Desde diciembre del año pasado, Viñedos La Redonda, ha sufrido el cierre ilegal de sus instalaciones por parte de un exejecutivo. Las instalaciones de la vitivinícola más grande de Querétaro, que incluyen el viñedo, las bodegas, la fábrica de vino y el restaurante, fueron tomadas por un grupo armado, acusan los empresarios. El pasado 8 de diciembre, Claudio Bortoluz Muñoz, exvicepresidente de Viñedos La Redonda, fue despedido por la empresa; sin embargo, días después regresó acompañado de personas ajenas a la empresa y personal armado, desalojó las instalaciones, ubicadas en el municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, y desde entonces impide el acceso a las mismas. La administración señala que la situación desembocó en la manifestación de trabajadores, el pasado 28 de enero, así como un incendio ocurrido esa misma noche en las instalaciones. “Todo lo anterior consta en las denuncias correspondientes interpuestas ante la Fiscalía de Querétaro”, detallaron en un comunicado. La administración de Viñedos La Redonda aseguró que ya se está integrando el expediente de investigación y confió en que las autoridades actuen con la celeridad que requiere el caso. De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Querétaro, la industria del vino en esa entidad es la más visitada del país, con más de 1.5 millones de visitantes al año por encima del Valle de Guadalupe, en Baja California o la de Parras, en Coahuila. La administración queretana estimó en agosto del año pasado que cada año se genera una derrama de MXN $4,000 millones, debido a la actividad vitivinícola en la entidad. Viñedos La Redonda, es la vitivinícola más grande y antigua de Querétaro, con más de 50 años de historia y una producción anual superior a 2 millones de botellas y 35 etiquetas. Además del negocio del viñedo, la empresa cuenta con un impacto turístico, pues Ezequiel Montes cuenta con la Ruta del Queso y del Vino, como una de sus principales actividades. La Redonda organiza El Festival de los 100 Vinos Mexicanos en febrero, pero ante la situación, el evento ya fue pospuesto de manera indefinida. Mientras que en mayo se realiza el festival Wine Colors, mismo que también fue suspendido y está en riesgo de cancelación. Claudio Bortoluz trabajó en Viñedos La Redonda desde el año 2000 y es hijo del fundador del viñedo, Vittorio Bortoluz. De acuerdo con la revista Líderes, Claudio Bortoluz es responsable de impulsar la bodega como destino turístico y de consolidar El Festival de los 100 Vinos Mexicanos, así como de promover a Querétaro como un destino enoturístico.