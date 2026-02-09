Siempre genera morbo el informe anual de las Ambiciones de los Multimillonarios que publica el banco UBS. Y en la reciente edición me encantó encontrar una perlita femenina: un análisis que revela el poder multiplicador de las fortunas (en su mayoría familiares) de las multimillonarias. Si bien siguen siendo pocas a nivel global (374 versus 2.545 hombres), lo cierto es que el crecimiento de su patrimonio es casi el doble. Actualmente la riqueza total de las multimillonarias suma u$s 1.9 billones, que equivale al 12% del total mundial. Pero lo más atractivo es que según UBS, la riqueza promedio de las multimillonarias creció 8.4% en 2025, hasta u$s 5,200 millones por persona, frente a un avance de 3.2% para los hombres, cuyo patrimonio promedio llegó a u$s 5,400 millones. Según el análisis de UBS hay un cambio ‘cultural’ y ‘generacional’ en la transferencia de las riquezas. Por un lado el aumento en la expectativa de vida deja más viudas y parejas con acceso a la fortuna familiar y por el otro los patriarcas de las familias están empezando a ceder su capital al primer heredero en la fila, sin tomar en cuenta el sexo. Porque, según el mapa del banco suizo, la herencia sigue siendo la fuente dominante de riqueza multimillonaria de las mujeres. En 2025, de las 43 mujeres que alcanzaron el umbral del billón de dólares, 27 heredaron su riqueza y 16 se hicieron a sí mismas. En el reporte, Benjamin Cavalli -jefe de clientes estratégicos y conectividad global en UBS Global Wealth Management- afirma que “más mujeres que nunca se están convirtiendo en empresarias y más empresas fundadas por mujeres están alcanzando el estatus de unicornio”. Y hay otros cambios tal vez más sutiles en la manera en que se muestra el poderío económico femenino. “Las mujeres tienden a ser menos llamativas y más intencionales en la forma en que muestran riqueza, y a menudo piensan en la atención que las exhibiciones públicas podrían brindar a su familia, su seguridad personal, su imagen pública y su capacidad para generar cambios sociales”, agrega el experto de UBS. En Latinoamérica, u$s 54,000 millones corresponden a fortunas en manos de mujeres. ¿Cómo estamos en México? Muy en sintonía con dos mujeres en el TOP 10 de los 22 multimillonarios que ostentan la bandera tricolor: María Asunción Aramburuzabala (#3) con una fortuna de u$s 9,000 millones y Eva Gonda de Rivera (#7) con una herencia de Femsa de u$s 6,000 millones. La manera en gestionan las mujeres su riqueza explica el rendimiento superior al de los hombres. “Son más reacias al riesgo pero más disciplinadas que los hombres; no venden en los mínimos del mercado, por lo que son menos emocionales y tienen carteras más diversificadas, priorizando a menudo la sostenibilidad o la inversión de impacto filantropía,” dice Cavalli de la UBS. ¡Menos emocionales! Tengo que leer varias veces este quote para entender que con este cambio también se sacuden muchos estigmas. ¿Dónde se refleja también este pragmatismo que parece tirar todos los tabúes? “El porcentaje de mujeres herederas que cambian de asesor financiero tras el fallecimiento de su marido o su padre es asombroso: alrededor del 75 %. Las mujeres no tienen ninguna relación personal con quienes apoyaban el family office y si se les da el poder de cambiar, lo harán”, agrega el reporte.