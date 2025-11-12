Nuevo León recibirá una inversión de u$s 1,000 millones en los próximos 10 años por parte de la empresa mexicana Cipre Holding para el desarrollo del primer Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, anunció el gobierno de esa entidad. El proyecto que encabeza AI-Green Data Center, es el primero en América Latina y es una colaboración entre Cipre Holding y Nvidia. Durante el evento México IA+ | Inversión Acelerada organizado por la Secretaría de Economía Federal en colaboración con el CCE y CIPRE Holding, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que con la llegada de la empresa líder mundial en plataformas de cómputo acelerado e inteligencia artificial, el estado apunta a convertirse en un hub regional en la materia. Durante el evento, el gobernador neoleonés dijo que la inversión de u$s 1,000 millones provendría de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo. Incluso, en su cuenta de X señaló: “@nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León”. Sin embargo, Nvidia desmintió esta versión en un comunicado enviado a la agencia Reuters. “El apoyo de la compañía a la transformación digital y el progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento”, dijo Nvidia a la agencia. El gobernador de Nuevo León abundó que con la inversión anunciada, el objetivo es convertir al estado en un hub de Inteligencia artificial. “Nuevo León, avanza al futuro con lo que voy a llamar el nuevo paradigma de la industria verde, que le apuesta a la inteligencia artificial, a la automatización, a la energía verde, que se consolide y empiece en Nuevo León, para mí es muy grato de que va a ser en mi sexenio cuando empiece esta nueva industria del futuro de México, y empieza en Nuevo León”, subrayó García Sepúlveda. El nuevo centro operará bajo el programa NCP, que certifica a proveedores de servicios en la nube capaces de ofrecer infraestructura GPU y cómputo avanzado para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, ciencia de datos y modelado de alto rendimiento, señaló el gobierno de Nuevo León en un comunicado. En su cuenta de X, Samuel García dijo que giró instrucciones a la Secretaría de Economía local para la creación de la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial. El objetivo, dijo, es atraer más empresas del ramo a que inviertan en la entidad y colocar a Nuevo León como hub regional de tecnología.