El sector financiero ha operado durante décadas bajo una premisa peligrosa: que aconsejar sobre inversiones es un servicio gratuito; pero en el mundo de los negocios, nada es gratis. Si tú no pagas por esa asesoría, alguien está pagando por ella y lo más seguro es que sea el producto en el que estés invirtiendo. El resultado es un ecosistema donde el éxito del vendedor rara vez se alinea con el rendimiento del portafolio de su cliente (el “asesorado”). Ni modo, tenemos que admitir que, en aras de la transparencia, el vendedor de inversiones es un conflicto de interés con pies. La estructura tradicional de las casas de bolsa descansa sobre los hombros del asesor, como el mítico Atlas que sostenía el mundo. El problema no es la persona, sino el incentivo. Déjenme ponerlo en términos más mundanos: Cuando una plataforma gana comisiones diferenciadas por producto, el asesor se convierte en juez y parte. Incluso el profesional más íntegro se enfrenta al sesgo de “empujar” el producto que mejor paga su propia renta, no el que mejor protege tu capital. Mejor sigue iniciativas que, como la nuestra, toman una decisión radical que muchos cuestionan: no tenemos vendedores. A menudo nos piden asesores que “lleven de la mano” al cliente, pero nos mantenemos firmes. ¿La razón? Si publicamos dos oportunidades de inversión y en una ganamos más comisión que en otra, cualquier vendedor, por más objetivo que intente ser, tendrá un incentivo perverso para inclinar al cliente hacia la que nos conviene a nosotros y no a nuestros inversionistas. La mejor apuesta que se puede implementar es el Product-Led Growth: hacer un producto tan robusto y transparente que no requiera que alguien lo empuje. Los datos validan esta tesis. Las empresas que pueden detonar más confianza a los inversionistas, actuales y potenciales, es operar con equipos ligeros. Esto permite multiplicar los resultados en los indicadores principales. La eficiencia no viene de tener más gente haciendo llamadas, sino de eliminar la fricción y el ruido de un intermediario que añade costos, pero no valor real. Si estás buscando dónde poner tu capital, te sugiero estos tres filtros: La democratización de las inversiones no consiste sólo en bajar los montos mínimos; consiste también en eliminar las agendas ocultas y los incentivos perniciosos. Si un producto de inversión es realmente excepcional, no necesita que alguien te convenza de comprarlo; solo necesita que la plataforma sea lo suficientemente clara para que tú decidas. El futuro de tus finanzas pertenece a las herramientas que te dan autonomía, no a las que te reclutan mediante un ejército de vendedores.