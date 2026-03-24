Los fondos de capital de riesgo invierten más, pero en menos startups en Latinoamérica. El monto invertido en 2025 (u$s 4,126 millones), ya muestra señales de mejora con respecto al 2023 donde la inversión cayó a u$s 3,618 millones, después de una inversión récord en 2021 de 17,381 millones de dólares. El capital invertido en América Latina creció año con año 13.8% (de u$s 3,627 millones a 4,126 millones) pero el número de rondas cayó ligeramente un 1.9% (de 694 a 681 millones), de acuerdo con un estudio de Startuplinks y Cuántico VP recién publicado. Esto muestra que la recuperación del venture capital está dirigida por grandes rondas en vez de por muchas transacciones. Según se muestra en el estudio, la inversión en venture capital está normalizándose a montos prepandemia, pero con menos acuerdos. En 2019 la inversión en startups fue de u$s 4,933 millones de dólares que se destinaron a 1,090 rondas. El año pasado se invirtió u$s 4,216 millones en sólo 681 rondas. Esto demuestra que los inversionistas siguen apostando por invertir, pero en modelos que ya están probados. El año pasado se mostró que las startups ya consolidadas cerraron rondas millonarias, como Klar (con una Serie C de u$s 170 millones) o como Plata (con una Serie B de u$s 250 millones). En este nuevo enfoque que privilegia a las startups consolidadas, las nuevas startups son las que están sufriendo una escasez de venture capital. El número de rondas de inversión pre-semilla alcanzó su nivel más bajo desde 2017. Hace nueve años hubo 218 transacciones y el año pasado sólo 152. Aunque actualmente el monto invertido fue de u$s 66 millones frente a u$s 30 millones de 2017. La misma tendencia se repite en etapa semilla, Serie A y Serie B, aunque en Serie C y posteriores la historia es distinta. A pesar de que las startups en etapas de crecimiento se está invirtiendo más que en otras etapas previas, lo cierto es que si se compara con los tiempos de bonanza o los tiempos de prepandemia, se está invirtiendo en menos startups que en 2017 y menos dinero. Hace nueve años se invirtieron u$s 1,006 millones en 19 acuerdos y en 2025 invirtieron 777 millones en 13 acuerdos. No obstante, la inversión no se detendrá y seguirá la recuperación. Según los encuestados de Startuplinks y Cuántico VP, el 47.2% de los fondos planea seguir invirtiendo en Latinoamérica durante 2026 y 2027. Esto, pese a que el 46.8% considera que el ambiente para salidas a la bolsa es aún desfavorable. Los principales riesgos que ven los inversionistas es la falta de salidas (73.8%), la inestabilidad política (57.1%) y el retiro de los limited partners (44.4%). El sector fintech sigue siendo el más atractivo para los inversionistas, por ello, la mayoría; el 34.9% invertirá en este segmento. Desde la perspectiva de los fundadores de startups, el 40.8% considera que el ambiente para levantar una ronda de capital es desfavorable actualmente. El proceso se está haciendo más lento. Sin embargo, la mitad coincide en que el interés de los inversionistas es igual que hace doce meses.