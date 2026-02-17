El Ministerio de Función Pública informó a los sindicatos CC OO y UGT, firmantes del Acuerdo Marco para la Administración, que puso en marcha el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Con esta decisión, buscan dar cumplimiento a lo pactado en dicho acuerdo, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2024. Fuentes ministeriales apuntan a que la reducción de la jornada podría estar operativa durante el primer trimestre del año, aunque advierten que la complejidad técnica y organizativa de la medida podría influir en los plazos previstos. Con este objetivo, la Secretaría de Estado de Función Pública planteará nuevas instrucciones sobre jornadas y horarios laborales del personal de la AGE y de sus organismos públicos, en las que se reflejará el ajuste a las 35 horas semanales. La medida afectaría a cerca de 250.000 empleados públicos, de acuerdo con el último Boletín Estadístico de Personal de las Administraciones Públicas. Asimismo, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los próximos 10 y 11 de febrero, con el fin de informar a subsecretarios y responsables de personal de los distintos ministerios sobre esta modificación. Posteriormente, la propuesta será elevada a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se abrirá la negociación formal con los sindicatos. Desde UGT confían en que la nueva jornada pueda aplicarse en marzo, e incluso a finales de febrero, aunque recuerdan que antes deberá celebrarse la negociación correspondiente en la Comisión Técnica Permanente de la AGE y en la Mesa General, tal como se acordó en diciembre del año pasado. Por último, CC OO, UGT y CSIF, los tres sindicatos mayoritarios del sector público, subrayaron que la reducción de jornada no agota los compromisos del Gobierno con los empleados públicos. Entre los asuntos pendientes, señalaron la regulación del teletrabajo, la clasificación profesional y la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral, entre otros temas.