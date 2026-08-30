Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 30 de agosto .

Estas son las efemérides del 30 de agosto

1871: En la localidad de Brightwater, Nueva Zelanda, viene al mundo Ernest Rutheford, físico y químico neozelandés, que será Premio nobel de Química en 1908 por demostrar la existencia del núcleo atómico. (Hace 155 años)

1797: Nace en Londres (Reino Unido) la escritora británica Mary Wollstonecraft Godwin que, al casarse con el famoso poeta romántico Percy Bysshe Shelley pasará a llamarse Mary Shelley. Escribirá la inolvidable novela de "Frankenstein, o El moderno Prometeo". (Hace 229 años)

1334: En Burgos, actual España, nace el que a los 16 años será coronado como Pedro I de Castilla, en medio de una compleja situación política y de una profunda crisis económica, debido sobre todo a una epidemia de peste. Se le apodará "el Cruel" por sus detractatores y "el Justiciero" por sus seguidores. (Hace 692 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1981: En la ciudad de Teherán, Irán, se produce un atentado contra la sede del Partido Revolucionario Islámico en el que mueren 72 dirigentes, entre ellos el presidente Rajai y el primer ministro Mohamed Bahonar, a resultas del cual, Ali Khamenei, hasta entonces secretario general del PRI, será elegido presidente. (Hace 45 años)

526: Muere en Ravena (actual Italia) Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos de 474 hasta su muerte. Le sucederá su nieto. (Hace 1500 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante es el nacimiento de Ernest Rutherford en 1871, debido a su contribución fundamental a la ciencia al descubrir la existencia del núcleo atómico, un hallazgo que transformó nuestro entendimiento de la materia y le valió el Premio Nobel de Química en 1908.