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El robo de combustible a Pemex se mantiene como uno de los problemas principales dentro de la empresa, mientras algunos funcionarios de Morena enfrentan acusaciones de pertenecer a bandas que se dedican al huachicol por parte de autoridades estadounidenses.

Petróleos Mexicanos

Solo en los primeros seis meses de este año, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de MXN $12,992 millones por robo de combustible, según su informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La pérdida por robo de combustible representa prácticamente 47% de la pérdida neta de la empresa en los primeros seis meses de este año.

Para reforzar el combate a la sustracción ilegal de los ductos de Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración con la petrolera para reforzar la lucha antihuachicol.

El convenio establece el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y reforzar mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.

“Esta colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades”, detallaron ambos organismos en un comunicado.

¿Cómo cooperarán?

Ambas instituciones acordaron que Pemex mandará información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa a la UIF para fortalecer la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

En contrasentido, la UIF enviará a Pemex “productos de inteligencia” que refuercen la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras.

“Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico”, señalaron.