Oficial | Puebla, Querétaro, Ciudad Juárez y Toluca negarán el ingreso a viajeros que hayan postergado este trámite de actualización de pasaporte

Cada año, miles de viajeros se presentan en los puntos de control migratorio sin ser conscientes de que su pasaporte ha expirado o está a punto de hacerlo. En lo que respecta a México, la tenencia de documentación válida constituye una de las condiciones esenciales para permitir el ingreso al territorio nacional.

Las autoridades mexicanas mantienen las exigencias de identificación internacional vigentes, tanto para aquellos que ingresan por vía aérea como para quienes lo hacen a través de fronteras terrestres. La ausencia de un pasaporte vigente puede llevar a la denegación de entrada, sin importar la razón del viaje.

En numerosas ocasiones, el inconveniente se identifica incluso antes de que el pasajero abandone su país. Las aerolíneas revisan la documentación durante el embarque y, si hallan irregularidades o documentos caducos, pueden negar al viajero el acceso al vuelo con destino a México.

Oficial | Puebla, Querétaro, Ciudad Juárez y Toluca negarán el ingreso a viajeros que hayan postergado este trámite de actualización de pasaporte

Cuatro ciudades clave de México negarán la entrada a extranjeros sin este requisito en su pasaporte

Los principales puntos de ingreso localizados en Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez establecerán controles rigurosos con el fin de certificar que todos los extranjeros presenten la documentación correspondiente al momento de ingresar al país.

La medida aplica a turistas, viajeros de negocios, residentes temporales y cualquier individuo extranjero que desee cruzar la frontera o arribar a México desde el exterior.

Las autoridades migratorias subrayaron que un pasaporte vencido o sin renovación vigente podría resultar en la negativa de ingreso, sin considerar la nacionalidad del viajero.

Por qué a muchos extranjeros les niegan la entrada antes de llegar a México

A diferencia de otros países, México no establece actualmente una norma que requiera tener seis meses de vigencia restante en el pasaporte para poder ingresar.

Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, si detectan que el pasaporte está vencido o presenta problemas de validez, pueden impedir que la persona aborde el vuelo.

Las autoridades mexicanas únicamente exigen que el documento se encuentre vigente durante toda la duración del viaje y al momento de la entrada al país.

No obstante, especialistas en viajes recomiendan renovar el documento con anticipación cuando la fecha de vencimiento se encuentra próxima, ya que algunas aerolíneas pueden aplicar políticas más estrictas o solicitar mayor margen de validez antes de autorizar el embarque.

Por este motivo, muchos viajeros nunca llegan a territorio mexicano, ya que la salida suele quedar bloqueada en el aeropuerto de origen para evitar inconvenientes migratorios posteriores.

Aunque la restricción está vinculada a los requisitos migratorios de ingreso, en la práctica la mayoría de los inconvenientes se producen antes del viaje.

Pasos y requisitos clave para extranjeros antes de viajar a México

Las autoridades migratorias aconsejan verificar toda la documentación con anticipación para evitar retrasos o cancelaciones de viaje.

La principal recomendación es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de proceder con la compra de boletos o comenzar el viaje.

Si el documento está caducado o próximo a expirar, los viajeros deberán gestionar la renovación ante la autoridad correspondiente de su país antes de intentar abordar un vuelo o cruzar la frontera.