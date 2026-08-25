En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 25 de agosto de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,72 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,91 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,86 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -0.13% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.14%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 25 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.719 euros hasta los 2.069 euros

Barcelona: 1.699 euros hasta los 2.015 euros

Valencia: 1.629 euros hasta los 1.965 euros

Granada: 1.719 euros hasta los 1.975 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 25 de agosto en España?

Durante este martes, 25 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.569 euros hasta los 1.919 euros

Barcelona: desde los 1.549 euros hasta los 1.854 euros

Valencia: desde los 1.549 euros hasta los 1.865 euros

Granada: desde los 1.589 euros hasta los 1.789 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.769 euros hasta los 1.835 euros.

Málaga: desde los 1.629 euros hasta los 1.86 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina sin plomo de 95 octanos (95 RON) es la opción habitual para la mayoría de los automóviles; ofrece buen desempeño y eficiencia, reduce la probabilidad de detonación del motor y, por lo general, es más barata que la de 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.829 euros y el máximo es de 2.046 euros

Barcelona: desde 1.689 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde 1.65 euros hasta los 2.025 euros

Granada: desde 1.815 euros hasta los 1.965 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave y a velocidad constante; anticipa el tráfico para frenar y acelerar menos. Usa marchas largas y limita el ralentí.

Mantén los neumáticos con la presión recomendada y realiza mantenimiento periódico (filtros, bujías, aceite). Quita portaequipajes y peso innecesario.

Planifica rutas para evitar atascos y arranques en frío innecesarios. Usa el aire acondicionado con moderación y cierra ventanillas a alta velocidad.

Contenido generado por inteligencia artificial.