Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este jueves, 27 de agosto de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,72 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,91 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,86 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.57% en el precio de la gasolina y del 0.31% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 27 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.729 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: 1.689 euros hasta los 2.014 euros

Valencia: 1.659 euros hasta los 1.985 euros

Granada: 1.739 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 27 de agosto en España?

Durante este jueves, 27 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.929 euros

Barcelona: desde los 1.529 euros hasta los 1.834 euros

Valencia: desde los 1.549 euros hasta los 1.87 euros

Granada: desde los 1.619 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.649 euros hasta los 1.839 euros.

Málaga: desde los 1.629 euros hasta los 1.865 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con 95 octanos (RON) y es la opción más extendida para vehículos de gasolina. Brinda buen desempeño y protección contra el autoencendido, es más asequible que la 98 y ayuda a mantener el motor limpio.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.739 euros y el máximo es de 2.049 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde 1.699 euros hasta los 2.025 euros

Granada: desde 1.825 euros hasta los 1.965 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):

Tener poco peso en el auto para llevar poca carga hará que el coche ande más liviano.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo e ir incrementado la velocidad de a poco.

Conservar los filtros limpios del coche para evitar que genere un esfuerzo extra.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire indicada.

Contenido generado por inteligencia artificial.