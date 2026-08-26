El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,71 euros, el de la gasolina 98 es de 1,92 euros y el del diésel es de 1,85 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.52% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.16%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 26 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.709 euros hasta los 2.099 euros

Barcelona: 1.709 euros hasta los 2.015 euros

Valencia: 1.659 euros hasta los 1.969 euros

Granada: 1.719 euros hasta los 1.969 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 26 de agosto en España?

Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.569 euros hasta los 1.959 euros

Barcelona: desde los 1.529 euros hasta los 1.879 euros

Valencia: desde los 1.539 euros hasta los 1.865 euros

Granada: desde los 1.589 euros hasta los 1.809 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.649 euros hasta los 1.839 euros.

Málaga: desde los 1.639 euros hasta los 1.859 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con 95 octanos (RON) y es la opción más extendida para vehículos de gasolina. Brinda buen desempeño y protección contra el autoencendido, es más asequible que la 98 y ayuda a mantener el motor limpio.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 (RON 98) es un combustible de alto octanaje que ayuda a evitar el picado de motor, mejora el rendimiento en motores de alta compresión o turbo y puede aportar mayor suavidad y limpieza del sistema, siendo más ventajosa en vehículos que la requieren.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.739 euros y el máximo es de 2.035 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 2.069 euros

Valencia: desde 1.699 euros hasta los 2.035 euros

Granada: desde 1.819 euros hasta los 1.998 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):

Tener poco peso en el auto para llevar poca carga hará que el coche ande más liviano.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo e ir incrementado la velocidad de a poco.

Conservar los filtros limpios del coche para evitar que genere un esfuerzo extra.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire indicada.

Contenido generado por inteligencia artificial.