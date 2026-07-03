Coca-Cola lanza latas conmemorativas de las victorias de México en el Mundial | Imagen creada por la IA de Gemini

Coca-Cola está lanzando una edición especial de latas coleccionables con el marcador de cada triunfo de la Selección Mexicana de Fútbol en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México es una de las sedes. El objetivo es que estas latas sean un recuerdo para todos los aficionados.

Cada diseño representa una victoria sobre los equipos de los que ha sido contrincante en esta justa deportiva de la que México es sede por tercera vez en la historia: Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.

Durante el torneo, y en vista de la histórica participación de la Selección Mexicana que ha llegado hasta la fase de dieciseisavos de final invicta, se ha hecho popular la frase “¿Y si sí?”, que hace referencia a la esperanza de la afición de que el equipo mexicano avance más allá del quinto partido que disputará el próximo domingo contra la selección de Inglaterra.

Coca-Cola, que es patrocinador de la Selección Mexicana de Fútbol, se está uniendo a esta euforia colectiva con esta edición especial, sobre todo en un contexto donde la marca opera como uno de los socios comerciales más importantes de la FIFA —una alianza que mantiene a nivel global desde 1974 y con vigencia asegurada hasta 2030.

Las latas conmemorativas de las victorias contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia ya están disponibles en diferentes puntos de venta del país para que los aficionados puedan revivir cada uno de estos momentos y conservarlos como parte de una colección que celebra la pasión por el fútbol. Aunque, de la más reciente victoria del equipo mexicano, la lata conmemorativa de la victoria sobre Ecuador estará disponible durante la segunda semana de julio.

“Desde Coca-Cola hemos querido dejar un legado de muchas maneras, no solo en la cancha, sino también fuera de ella. A través de las experiencias que hemos desarrollado durante todo el año para los consumidores, hoy queremos conmemorar el esfuerzo, la entrega y el camino que ha construido la Selección Mexicana con estas latas de colección, para recordar que cada victoria se disfruta mucho más cuando la sentimos juntos”, señaló Carmen Méndez, vicepresidenta de mercadotecnia de Coca-Cola México, en un comunicado.

La marca lidera activaciones masivas dentro de las sedes oficiales y Fan Fests del país (como los de Monterrey y Ciudad de México), capitalizando el consumo de bebidas y la exposición de marca en pantallas gigantes y eventos alternos durante los días de juego.

Pero más allá de las experiencias intangibles, esta colección representa un recuerdo tangible de la destacada participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 que, hasta el momento, no ha recibido una sola anotación.