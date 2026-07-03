Albert Einstein ayudó a crearlo y hoy actualizan una de las advertencias más graves sobre el futuro del planeta: comenzó la cuenta regresiva.

El Reloj del Juicio Final, iniciativa impulsada por el Bulletin of the Atomic Scientists, organización fundada por científicos del Proyecto Manhattan y en cuya creación participó Albert Einstein, fue actualizado a 85 segundos para la medianoche, la distancia más cercana registrada hasta ahora. El informe advierte: “It is now 85 seconds to midnight”.

Los científicos justificaron el cambio al señalar que las principales potencias han intensificado las tensiones internacionales. Según el comunicado, “the world was perilously close to global disaster” y, lejos de reducir los riesgos, varios países se han vuelto “increasingly aggressive, adversarial, and nationalistic”.

Tercera Guerra Mundial | Crisis global y tensiones nucleares activaron al Reloj del Juicio Final a un récord histórico. Shutterstock

El informe sostiene que la humanidad enfrenta una combinación inédita de amenazas simultáneas. El Consejo Científico concluyó que “today sets the Doomsday Clock at 85 seconds to midnight, the closest it has ever been to catastrophe”, debido al fracaso del liderazgo mundial para contener estos peligros.

¿Por qué los científicos movieron el Reloj del Juicio Final?

El informe identifica un deterioro global en varios frentes: la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento de las tensiones entre potencias nucleares, los conflictos en Medio Oriente y Asia, el cambio climático, los riesgos biológicos derivados de nuevas tecnologías y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial sin suficientes mecanismos de control.

Los expertos también alertan sobre el debilitamiento de la cooperación internacional y el crecimiento de gobiernos nacionalistas, factores que dificultan alcanzar acuerdos para reducir amenazas globales. A ello se suma la posible reanudación de pruebas nucleares, la expansión de arsenales atómicos y el uso creciente de inteligencia artificial con fines militares.

Alexandra Bell, mueve el minutero del Reloj del Juicio Final. Jamie Christiani

Las principales amenazas señaladas por el informe son:

El riesgo creciente de una guerra nuclear.

El avance del cambio climático y eventos extremos.

La creación de patógenos con ayuda de inteligencia artificial.

Los riesgos asociados a la denominada “mirror life”.

El debilitamiento de los acuerdos internacionales sobre armas.

La expansión de la inteligencia artificial en sistemas militares.

El aumento del nacionalismo y la menor cooperación entre países.

El documento también plantea posibles soluciones para alejar a la humanidad del peor escenario. Entre ellas propone reanudar el diálogo sobre control de armas nucleares, fortalecer las políticas climáticas, regular el uso de la inteligencia artificial y establecer acuerdos internacionales que reduzcan los riesgos biológicos y tecnológicos.

Albert Einstein ayudó a crearlo y hoy actualizan una de las advertencias más graves sobre el futuro del planeta: comenzó la cuenta regresiva.

¿Qué es el Reloj del Juicio Final y por qué importa?

El Reloj del Juicio Final fue creado en 1947 por el Bulletin of the Atomic Scientists, organización integrada por científicos que participaron en el Proyecto Manhattan. Albert Einstein fue uno de los impulsores del boletín y colaboró en su desarrollo para alertar sobre los riesgos que amenazan a la humanidad.

La medianoche simboliza una catástrofe global provocada por el ser humano. Cada actualización refleja la evaluación que hace un comité internacional de especialistas sobre el nivel de peligro derivado de conflictos, avances tecnológicos, crisis ambientales y amenazas biológicas. El reloj no predice el futuro, sino que funciona como un indicador simbólico del riesgo.

El informe concluye con un llamado urgente a la acción. “Our current trajectory is unsustainable. National leaders... must take the lead in finding a path away from the brink. Citizens must insist they do so”, advierten los científicos, quienes consideran que aún es posible alejar al mundo de ese escenario si los gobiernos cooperan de manera decidida.