Grupo Vinte obtuvo una mejora en su calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings, que elevó la nota de la desarrolladora de vivienda a ‘AA-’ desde ‘A+’, con perspectiva estable, al considerar que la integración de Servicios Corporativos Javer y Derex fortaleció su perfil de negocio y crediticio.

La agencia señaló que la empresa cuenta ahora con una mayor escala operativa, un modelo de negocio más flexible y una diversificación de segmentos que, junto con condiciones favorables para el sector de vivienda en México, respaldan la mejora de la calificación.

S&P destacó que el déficit habitacional, la limitada oferta de vivienda y la disponibilidad de crédito hipotecario continúan favoreciendo las perspectivas del mercado. A ello se suma un entorno de inflación moderada y el incremento en el precio promedio de las viviendas, factores que, en su opinión, impulsarán la rentabilidad de la compañía.

“Estos factores ayudarán a mitigar el impacto de un menor volumen esperado en 2026, así como presiones relacionadas con los costos laborales y la escasez de mano de obra”, escribió la calificadora en un reporte.

La mejora también refleja el avance en la integración de Javer y Derex, proceso iniciado en diciembre de 2024, que elevó la capacidad operativa de Vinte y fortaleció su posición dentro del mercado mexicano de vivienda.

Durante el primer trimestre de 2026, la desarrolladora reportó ingresos por MXN$3.503 millones, un incremento anual de 7%. La utilidad neta de la participación controladora aumentó 34,5% a MXN$304,9 millones, mientras que el EBITDA creció 18% para ubicarse en MXN$617,1 millones.

Con base en esas métricas, S&P prevé que la empresa mantenga un margen EBITDA superior a 17% durante los próximos 12 meses, apoyada por una gestión eficiente de inventarios y un proceso de desapalancamiento que fortalecerá sus indicadores crediticios.

“Esperamos que Grupo Vinte conserve una posición de liquidez sólida, respaldada por una saludable generación de flujo de efectivo y un perfil de vencimientos de deuda de largo plazo, resultado de su estrategia proactiva de gestión y refinanciamiento de pasivos”, señaló la agencia.

Vinte opera en 12 estados del país que, de acuerdo con S&P, concentran alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de México, el 54% de la población y cerca del 63% de la demanda formal de vivienda con financiamiento hipotecario.