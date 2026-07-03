El reconocimiento confirmó que bajo la densa vegetación existía un núcleo urbano de aproximadamente 15 hectáreas.

Arqueólogos mexicanos y eslovenos localizaron una ciudad maya que permaneció intacta durante más de mil años en la Reserva de la Biosfera Calakmul. El sitio fue bautizado como Minanbé porque, según el comunicado, significa “no hay camino” en maya yucateco.

El hallazgo fue posible gracias a una combinación de tecnología y exploración en condiciones extremas. El equipo utilizó datos de escaneo láser LiDAR y posteriormente “abrieron brecha a filo de machete a lo largo de cinco kilómetros”, antes de continuar la expedición a pie.

La dificultad para acceder a la zona arqueológica al lugar terminó siendo una ventaja para la conservación del sitio. El arqueólogo Ivan Šprajc explicó: “en los últimos tres años, es el primero que encontramos intacto, no hay calas de saqueo. Fue un descubrimiento, una gran sorpresa que nos llevamos” .

¿Qué encontraron los arqueólogos en Minanbé?

El reconocimiento confirmó que bajo la densa vegetación existía un núcleo urbano de aproximadamente 15 hectáreas, integrado por plazas, edificios palaciegos y religiosos, terrazas, humedales con sistemas hidráulicos y un templo piramidal que supera los 13 metros de altura. La exploración permitió verificar sobre el terreno lo que previamente había revelado el escaneo LiDAR.

Uno de los hallazgos más relevantes fue un conjunto de 14 estelas y altares, varios con inscripciones jeroglíficas e iconografía aún visible pese a la erosión. Destaca la Estela 1, donde aparece una escena de decapitación acompañada por una fecha calendárica correspondiente al año 849 d.C., además de otros monumentos que podrían remontarse hasta finales del siglo VII.

Minanbé: Secretaría de Cultura del Gobierno de México. INAH

Entre los principales descubrimientos destacan:

Una ciudad maya intacta oculta en la selva de Calakmul.

Un asentamiento de aproximadamente 15 hectáreas .

Un templo piramidal de más de 13 metros de altura.

14 estelas y altares , varios con jeroglíficos.

Una estela con una escena de decapitación y la fecha 5 ajaw (849 d.C.) .

Sistemas de terrazas, plazas, edificios ceremoniales y canalizaciones hidráulicas.

El apoyo de tecnología LiDAR para localizar el asentamiento bajo la vegetación.

Liderado por el arqueólogo Ivan Šprajc, un equipo descubrió intacto un sitio monumental que tuvo su apogeo en el periodo Clásico Tardío-Terminal. INAH

Un descubrimiento que abre nuevas preguntas sobre el mundo maya

El proyecto encabezado por Ivan Šprajc representa el cierre de tres décadas de investigaciones en las Tierras Bajas Mayas Centrales. Además de ampliar el mapa arqueológico de la región, confirma la existencia de centros urbanos que permanecieron ocultos bajo la selva durante siglos sin ser alterados por saqueadores.

Los estudios epigráficos apenas comienzan y podrían revelar quiénes gobernaron Minanbé, cuál fue su relación con otros centros mayas y por qué fue abandonada. Los especialistas consideran que algunos monumentos fueron modificados intencionalmente, lo que podría reflejar cambios políticos ocurridos hacia el final del periodo Clásico.

Como explicó Ivan Šprajc, el descubrimiento también plantea nuevas incógnitas sobre la historia regional. El arqueólogo considera que “abre otras incógnitas, como la posible incursión de grupos venidos del norte de la península de Yucatán”, quienes habrían llegado tiempo después para transformar el discurso de poder de la ciudad abandonada.