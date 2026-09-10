Aeroméxico y Compartamos Banco, que forma parte de Grupo Gentera, impulsarán a través de una alianza el uso del Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés), que resulta menos contaminante y que los combustibles fósiles, al elaborarse con productos reciclados.

737 MAX de Aeroméxico. Cortesía Aeroméxico

La aerolínea y el banco señalaron que el acuerdo firmado impulsará el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de ambas compañías.

En el caso de Aeroméxico, esta alianza aportará significativamente a su meta de cero emisiones netas para 2050, mientras que para Compartamos Banco la iniciativa formará parte de su compromiso con la reducción de emisiones asociadas a viajes corporativos.

El SAF es un combustible que permite reducir hasta 80% las emisiones de gases de efecto invernadero, y que además se elabora a partir del reciclaje de aceite de cocina usado, grasas residuales y otros desechos orgánicos, que lo vuelven una alternativa mucho más sostenible, en comparación con el combustible convencional.

“Estamos muy emocionados de sumar cada vez más aliados en nuestra ruta hacia la descarbonización. Este esfuerzo nos permitirá acelerar la transición de México y América Latina hacia una industria aérea mucho más sostenible y con mayor conciencia de los desafíos climáticos que estamos enfrentando.” señaló Karen Farías, Directora de Sostenibilidad & ESG en Aeroméxico.

Mientras tanto, Manuel de la Fuente, director general corporativo de Gentera, el holding de Compartamos Banco, destacó que el compromiso de la empresa que lidera construye un avance histórico en su gestión sostenible.

“Estas acciones tienen repercusiones positivas allende el mundo empresarial”, añadió.

Mercados internacionales como Asia, Estados Unidos y Europa han implementado alianzas similares que forman parte de sus estrategias corporativas de sostenibilidad. De esta manera, la colaboración entre Aeroméxico y Compartamos Banco contribuye a la creación de este tipo de modelos en México y América Latina.