La vidriera regiomontana Vitro anunció una movilización de capital con la venta de Industria del Álcali y del 49% de su división de Empaques a su subsidiaria Vitro International Investments por un monto conjunto de u$s 360 millones. La transacción, aprobada por la Asamblea de Accionistas, busca transparentar el valor real de sus negocios operativos; según estimaciones de GBM, la operación implica una valuación de 8.50 pesos por acción, lo que abre la puerta a una apreciación cercana al 50% frente a su actual precio de mercado de 5.72 pesos. De acuerdo con un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la Asamblea aprobó que la desinversión en Industria del Álcali UE ascienda a u$s 200 millones, mientras que la venta parcial de Vitro Empaques asciende a 160 millones. Asimismo, detallaron que la venta de Industria del Álcali, subsidiaria previamente listada en bolsa, se concretó a un múltiplo EV/EBITDA de 6.7 veces. Vitro International Investments es una entidad que forma parte de la estructura corporativa de Vitro, controlada por la familia Sada y entre sus mayores inversionistas figura Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory, quien posee el 21.65% de las acciones de la empresa. En el mercado, las acciones de Vitro se mantenían sin cambios en 5.72 pesos por unidad (Ciudad de México 9:22 horas), según datos de la BMV. El negocio de Industria del Álcali produce compuestos inorgánicos como carbonato y bicarbonato de sodio, así como cloruro de calcio y sodio, insumos clave para la fabricación de vidrio y con presencia en mercados de México, América y Europa. Al cierre de 2025, esta división reportó un crecimiento en ventas de 3.1% anual, impulsado principalmente por una mayor demanda de bicarbonato en el mercado local y por exportaciones de calcio. En paralelo, Vitro también aprobó modificaciones estatutarias que le permitirán ampliar la distribución de recursos a sus accionistas, más allá de las utilidades tradicionales, siempre que dichas partidas estén debidamente registradas, no existan pérdidas acumuladas y cuenten con la aprobación de la Asamblea.