Grupo Traxion se uniría a la lista de empresas que se han salido de la BMV.

En esta noticia Traxión: del debut a un potencial desliste de la BMV

Grupo Traxión, empresa mexicana de transporte y logística, propuso una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que contempla pagar una prima de casi 21% sobre el precio de cierre de sus acciones del lunes.

Una sociedad en la que participa Aby Lijtszain Chernizky, presidente ejecutivo y accionista de Traxión, comunicó este 14 de septiembre al Consejo de Administración su intención de iniciar el proceso para adquirir hasta 100% de las acciones representativas del capital social en circulación de la compañía.

La oferta contempla un precio estimado de MXN$13.18 por acción, equivalente a una prima de 20.9% frente al cierre del lunes de MXN$10.90, de acuerdo con datos de la BMV.

La operación aún está sujeta a las autorizaciones correspondientes, incluida la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Traxión: del debut a un potencial desliste de la BMV

Traxión debutó en la BMV en septiembre de 2017, en uno de los últimos estrenos bursátiles del mercado mexicano antes de la prolongada sequía de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) que prácticamente frenó los nuevos listados durante casi ocho años. La compañía se convirtió además en la primera empresa de autotransporte en cotizar en la Bolsa mexicana.

La emisora salió al mercado con un precio de MXN $17 por acción, mediante una oferta pública local y global, de acuerdo con su prospecto de colocación. En su primera jornada de negociación, los títulos cerraron en MXN $15.91, según datos de Bloomberg.

Desde su debut y hasta el cierre del lunes, las acciones de Traxión acumulan una caída de 30.48% respecto de su precio de colocación. En el camino, los títulos llegaron a cotizar hasta en MXN $39.94, impulsados por las expectativas alrededor del nearshoring y el potencial crecimiento de la demanda de servicios de transporte y logística asociado a la relocalización de cadenas productivas hacia México.

El desempeño bursátil contrasta con la expansión operativa de la compañía. Al cierre del segundo trimestre de 2026, Traxión reportó ingresos por MXN $4,619 millones, un incremento de 124.1% frente al mismo periodo del año anterior. El flujo operativo ascendió a MXN $370 millones, un aumento de 100%, mientras que la utilidad neta cayó 41.6%, a MXN$32.9 millones.

Si bien voceros de Traxión refieren que la OPA no implica necesariamente salir de la BMV, su director de Relación con Inversionistas, Antonio Tejedo, dice que la empresa no descarta un desliste.

De acuerdo con Bloomberg, Tejedo afirmó que la empresa decidirá sus siguientes pasos una vez que tenga en claro cuántos inversionistas toman la OPA. Un potencial desliste es una opción, pero no es parte de la discusión actual y ello requiere un proceso separado, dijo la agencia citando a Tejedo.

Una potencial salida de Traxión se sumaría a la lista de compañías que han optado por abandonar el mercado accionario mexicano en los últimos años, en un entorno caracterizado por una baja actividad de nuevas colocaciones y una reducción en el número de emisoras disponibles para los inversionistas.

Entre los casos más relevantes se encuentran Grupo Elektra y Grupo México Transportes, en un mercado que enfrenta el reto de recuperar el atractivo de la Bolsa como fuente de financiamiento y destino de inversión.