Bravo consiguió una línea de financiación de hasta 200 millones de euros con fondos gestionados por Fortress Investment Group, recursos con los que fortalecerá su división de crédito y ampliará su capacidad para ayudar a personas sobreendeudadas en México, donde inició operaciones en 2009. La fintech especializada en gestión de deuda y rehabilitación financiera detalló que el financiamiento respaldará su crecimiento y consolidará la confianza institucional en su modelo tecnológico, que combina análisis de datos, evaluación de riesgo y experiencia financiera para liquidar adeudos con descuento. Entre los inversionistas que han respaldado a la compañía se encuentran BBVA Spark, unidad de venture debt de BBVA; GPF Capital, firma enfocada en pymes; Cercano Capital, brazo inversor que gestiona el patrimonio del cofundador de Microsoft Paul Allen; y Achieve, actor relevante del sector en Estados Unidos. “Bravo ha construido una plataforma diferenciada que combina tecnología, datos y experiencia financiera para abordar el sobreendeudamiento a gran escala. Esta operación refleja nuestra confianza en su análisis de riesgo y en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía, especialmente en el desarrollo de su división de crédito”, afirmó Ola Eriksson, Director de Finanzas Especializadas en Fortress Investment Group. Diego Paillés, Country Manager de Bravo en México, señaló que el acuerdo valida el enfoque tecnológico que la firma desarrolló desde el mercado mexicano. “Este hito con Fortress valida nuestro enfoque único y nuestra plataforma tecnológica, elementos clave que nos han posicionado como líderes en la gestión de deuda. Para México, donde nuestra historia comenzó, y para la región, este movimiento es crucial para seguir invirtiendo en el desarrollo de productos que combatan el sobreendeudamiento y mejoren el bienestar económico de nuestros clientes”, indicó. Por su parte, Javier Salmerón, también Country Manager de Bravo en México, destacó que la línea de financiación representa “un impulso fundamental” para fortalecer la división de crédito y acelerar la expansión de soluciones innovadoras, con el objetivo de llegar a más personas que buscan recuperar su estabilidad financiera en el país y en Latinoamérica. Desde su fundación en México en 2009, Bravo ha liquidado más de 500,000 deudas por un valor de 1,000 millones de euros y ha acompañado a más de 600,000 clientes en Europa y Latinoamérica. En España, ha gestionado más de 80,000 deudas por 250 millones de euros, atendiendo a 60,000 clientes.