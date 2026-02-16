El año pasado, el empleo del sector manufacturero tuvo una contracción de 1.98%, lo que representó el tercer año consecutivo con bajas en las fuentes laborales del sector y la mayor caída desde 2020, de acuerdo con datos del Inegi. La Encuesta Mensual de Industrias Manufactureras (EMIM) destacó que el peor resultado se registró en materia de empleo en el sector de fabricación de equipo de transporte, con una caída de 7.19%. Esta rama de la manufactura ha sido de las más afectadas por la política arancelaria de Donald Trump, así como por una debilidad del mercado interno. El año pasado las exportaciones de autos ligeros tuvieron su primera caída desde la pandemia, mientras que la de pesados se contrajo cerca de 28.55%, a lo que se sumó la debilidad del mercado interno. La semana pasada, Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo que la contracción del mercado interno ya tuvo un fuerte impacto en el empleo al interior del sector, pues estimó que alrededor del 20% de la plantilla laboral ha sido reducida en varias empresas asociadas. “El impacto en el empleo es un tema preocupante, y desde la ANPACT trabajaremos para revertir esta tendencia, confiando en que la recuperación del sector traerá consigo nuevas oportunidades laborales en beneficio de las y los mexicanos”, dijo el directivo. El segundo sector con la mayor caída en el empleo fue el textil, con una baja de 4.95% anual. La contracción en esta área fue causada por la competencia desleal de productos provenientes de países como China y Vietnam, una situación que se repitió en el área de curtido de piel (-3.67%) y la fabricación de prendas de vestir (-3.43%). Para contrarrestar los problemas de dumping que enfrenta la industria mexicana, la Secretaría de Economía aprobó el año pasado una serie de aumentos arancelarios, que incluye las prendas de vestir, los productos textileros y la piel. De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, otros factores que afectaron el empleo en el sector son el incremento en los costos laborales, así como la cautela del gasto de las empresas ante el deterioro de las expectativas económicas. No todos los sectores de la manufactura mostraron contracción en el empleo durante el año pasado. La rama que tuvo el mejor resultado el año pasado fue la de los productos derivados del petróleo y el carbón, con un alza de 5.35%, seguida de la industria de las bebidas y el tabaco (+2.38%). El Inegi también reportó alas en la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (2.17%), fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (1.42%) y fabricación de productos a base de minerales no metálicos (0.85%).