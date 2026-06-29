La CNBV autorizó mantener la suspensión de las acciones de Value en la BMV ante la falta de entrega del reporte anual 2025

En esta noticia Value y la relación con KPMG

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantendrá suspendida la cotización de las acciones de Value Grupo Financiero, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó extender la medida ante el incumplimiento de la emisora en la entrega de su reporte anual correspondiente a 2025.

En un comunicado, la BMV informó que la CNBV, mediante el oficio 153/4986/2026 del 26 de junio, autorizó mantener suspendida la negociación de los títulos de la empresa con clave de cotización VALUEO.

La decisión se produce una vez agotado el periodo de gracia de 20 días hábiles previsto en las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras para presentar información financiera pendiente.

Value y la relación con KPMG

Value informó el pasado 29 de abril que enfrentaba condiciones que le impedían entregar sus estados financieros dictaminados de 2025, incluido el reporte anual y la información financiera de Value Arrendadora, una subsidiaria que aporta alrededor del 10% de las utilidades y activos consolidados del grupo.

Al no presentar la documentación dentro del plazo establecido, la BMV suspendió la cotización de las acciones el 1 de junio. El nuevo oficio señala que la suspensión permanecerá vigente hasta que desaparezcan las causas que le dieron origen.

Personas con conocimiento del asunto dijeron previamente a El Cronista que la compañía enfrenta desacuerdos con KPMG Cárdenas Dosal, firma ratificada como auditor externo en septiembre de 2025. Las fuentes añadieron que la institución también ha atravesado una serie de reestructuras organizacionales tras el fallecimiento de su fundador y exdirector general, Carlos Bremer.

A pesar de no haber presentado su reporte anual auditado de 2025, Value publicó su información financiera correspondiente al primer trimestre de 2026. En ese periodo reportó activos por 26,542 millones de pesos, un incremento de 45.4% en su margen financiero y una caída de 51.2% en su utilidad neta.

La suspensión de Value se suma a otros casos registrados en el mercado mexicano de emisoras que dejaron de cotizar temporalmente por incumplimientos en la entrega de información financiera. Entre ellas figuran Crédito Real, que posteriormente entró en liquidación; Unifin, cuyas acciones permanecen suspendidas desde 2022 tras su concurso mercantil; además de Homex, Grupo ICA y TV Azteca en distintos momentos.

Por separado, Value también fue objeto de cuestionamientos este año luego de que Dolomiti Capital Management criticó el reconocimiento otorgado por Morningstar al fondo VALUEF2, administrado por Value Operadora de Fondos de Inversión.

Manuel Ballesteros, director general de Dolomiti Capital, cuestionó el rendimiento reportado por el fondo y acusó presuntas deficiencias en los procesos de supervisión por parte de distintas entidades, señalamientos sobre los que Value no ha emitido una respuesta pública.