En esta noticia La red de sucursales se actualizó como parte de un plan multianual

Afore SURA empezó a cambiar la experiencia de los trámites de retiro desde las ventanillas. En 2025, la administradora renovó u optimizó ocho sucursales en puntos clave del país, que en conjunto atendieron a más de 85 mil clientes, tras destinar MXN $52 millones a modernizar instalaciones, flujos de servicio y herramientas tecnológicas como parte de un programa de inversión por MXN $215 millones hacia 2029.

La modernización de sucursales permitió agilizar los trámites relacionados con el ahorro para el retiro durante 2025, luego de que 8 oficinas renovadas o reubicadas atendieron a más de 85 mil clientes en distintos puntos del país, de acuerdo con la empresa.

Durante 2025, la administradora remodeló y reubicó sucursales en la zona conurbada de la Ciudad de México y el Estado de México, así como en Morelia, Hermosillo, Chihuahua y Veracruz.

Actualmente, Afore SURA tiene 61 Sucursales de Atención y entre los servicios más solicitados se encontraron la integración del expediente electrónico, los retiros totales, la actualización de datos personales, los retiros por desempleo y el reintegro de semanas cotizadas, trámites que continuaron requiriendo atención presencial y acompañamiento especializado.

El proceso de modernización incluyó la incorporación de nuevo mobiliario para clientes y analistas, la actualización de herramientas tecnológicas y el rediseño de los espacios con criterios de inclusión y accesibilidad.

Además, se habilitaron zonas de autoservicio para la realización de consultas sencillas, con el objetivo de reducir tiempos de espera y facilitar la atención.

En el caso de las sucursales reubicadas, los cambios consistieron en la habilitación de espacios de mayor tamaño, lo que permitió mejorar la distribución de áreas de atención y optimizar la experiencia de los usuarios que acudieron a realizar trámites de manera presencial.

“Con nuestro programa de renovación de sucursales buscamos elevar el estándar de atención que ofrecemos a casi 8 millones de clientes”, señaló Emilio Bertrán, director general de la empresa.