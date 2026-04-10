El monto promedio de inversión de las mujeres en SURA Investments creció 29% en los últimos 24 meses, al pasar de u$s 54,561 a u$s 70,241; sin embargo, la brecha frente a los hombres se mantuvo significativa, ya que en México, Chile y Perú el capital promedio invertido por ellas fue 44% menor, de acuerdo con datos de la firma. Actualmente, las mujeres representaron 42% de los inversionistas de la compañía, lo que reflejó un crecimiento en su participación dentro del mercado financiero, aunque aún persisten diferencias relevantes en los montos destinados a inversión. “Cada vez más mujeres están viendo la inversión como una decisión clave para fortalecer su autonomía financiera y proyectar objetivos de largo plazo. Su mayor participación refleja un interés creciente por construir patrimonio de manera informada y con una visión estratégica sobre su futuro”, dijo Lina Madrid, directora de Infraestructura e Inversiones Sostenibles en SURA Investments. En el corto plazo, la tendencia también mostró un avance. En los últimos 12 meses, el monto promedio de inversión femenina registró un incremento de 15%, mientras que su participación dentro de la base total de inversionistas se mantuvo estable. De acuerdo con la firma, este comportamiento reflejó que cada vez más mujeres incorporaron decisiones financieras estructuradas dentro de su planeación patrimonial, con objetivos de mediano y largo plazo. A nivel de perfil de riesgo, los datos de clientes de SURA Investments mostraron que 42% de las inversionistas tuvo un perfil moderado, 28% conservador y 11% agresivo, lo que evidenció una estrategia orientada al equilibrio entre riesgo y rendimiento. En cuanto a la asignación de productos, el 80% de las clientas invirtió en fondos mutuos, consolidándose como el instrumento más utilizado. En México, Perú y Colombia, la participación en este tipo de instrumentos alcanzó el 100%, mientras que en Chile fue de 74%, debido a que en ese mercado un 18% adicional optó por productos de seguro con ahorro. “Los datos muestran que las mujeres no solo están incrementando su participación, sino también el monto que destinan a inversión, lo que refleja una mayor incorporación de decisiones financieras estructuradas en su planeación de largo plazo. Aunque persisten brechas frente a los hombres, los avances son claros y apuntan a una relación cada vez más informada y estratégica con la inversión”, comentó Lina Madrid. El avance en la participación femenina en las inversiones también se reflejó a nivel internacional. De acuerdo con McKinsey & Company, la proporción de mujeres que se sienten cómodas tomando decisiones financieras pasó de 45% a 67% en Europa entre 2018 y 2023, mientras que en Estados Unidos aumentó de 48% a 61% entre las menores de 50 años. Pese a estos avances, SURA Investments señaló que la diferencia en los montos invertidos evidenció que aún existen oportunidades para cerrar la brecha de género en inversión, particularmente en el acceso a instrumentos financieros, información y estrategias de construcción patrimonial.