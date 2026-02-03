La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer sus planes de inversión en infraestructura para el resto del sexenio. Foto: Gabriel Monroy/Presidencia

La presidenta anunció su plan de inversión pública en infraestructura para el resto del sexenio. El monto total de inversión pública y mixta será de MXN $5.6 billones para 2030. Respecto al año anterior, durante este 2026 se invertirá 1.9% más del PIB: MXN $722 mil millones.

Para lograrlo, una parte importante de los recursos vendrán de la Iniciativa Privada por medio de “contratos mixtos”. Jorge Mendoza, director de Banobras, indicó que harán uso de un esquema ya utilizado durante el sexenio anterior. Sin embargo, la presidenta señaló que para hacer uso de esta manera de inversión mixta se enviará una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados.

La distribución de la inversión en infraestructura para el resto del sexenio queda de la siguiente manera: Energía 54%, Trenes 16%, Carreteras 14%, Puertos 6%, Salud 6%, Agua 2.83%, Educación 0.34%, Aeropuertos 0.04%.

También la presidenta anunció un nuevo ente para administrar los recursos: el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que ella misma coordinará. Tendrá representantes de la Secretaría de Hacienda, Banobras, Secretaría de Economía, Sener, entre otros organismos del gobierno involucrados en la inversión pública.

Estas medidas, según el director de Banobras, tienen la intención de que el gobierno federal tenga mayoría en las empresas que se creen, para tener control sobre las inversiones.

Al mismo tiempo, esta nueva manera de operar busca que tenga gobernanza para ser más atractivos los proyectos para la banca de desarrollo y la comercial.

La presidenta señaló que “La mayoría es inversión pública. Otra parte es la inversión mixta: inversión pública con un privado o con un sector social, como un ejido.”

Se desmarcó de las APP: “El privado adquiría deuda, construía un hospital, y operaba el hospital por 20 años. El gobierno solo pagaba con tasas de interés. Ahora no se cede una concesión, por ejemplo. La concesión siempre es del estado mexicano.”

La mente detrás de esta estrategia de inversión pública es Alicia Bárcena, quien dejó las aspiración de la ONU, para “ayudar” en este proyecto, según dijo la presidenta.

Durante la conferencia de prensa de la mañanera no se ahondó sobre por qué se requiere una iniciativa de ley, si “es un esquema que ya se había utilizado”.