Spirit Airlines confirmó este viernes el cierre definitivo de sus operaciones en todo el país, con cancelación inmediata de todos sus vuelos y suspensión total de su servicio al cliente. La aerolínea más popular entre viajeros de bajo presupuesto dejará de operar de forma permanente. El anuncio lo realizó Dave Davis, presidente y CEO de la compañía, quien atribuyó la decisión al alza sostenida en el precio del combustible. Spirit, que ya había atravesado dos quiebras, no logró obtener los fondos adicionales que necesitaba para continuar volando. El cierre deja sin opciones inmediatas a quienes tenían vuelos confirmados. La compañía aclaró que no podrá asistir con cambios de itinerario ni reubicar pasajeros en otras aerolíneas. Quienes ya estaban de viaje al momento del anuncio enfrentan la situación más crítica. El resto de las aerolíneas opera al límite de su capacidad y tiene escaso margen para absorber la demanda desplazada. Para reclamaciones formales, Spirit derivó a los pasajeros al agente de quiebras Epiq: SpiritAirlinesInfo@epiqglobal.com | (855) 952-6606 (EE.UU.) | (971) 715-2831 (internacional). El programa de membresías Free Spirit queda suspendido de forma inmediata. Los puntos acumulados ya no pueden canjearse y su destino se resolverá en el proceso de quiebra. Las tarjetas co-branded emitidas por Bank of America seguirán funcionando para compras, pero dejarán de generar millas vinculadas a Spirit. El banco no emitió un comunicado oficial; lo más probable es que los puntos migren a su propio programa de recompensas, aunque la decisión está pendiente de confirmación.